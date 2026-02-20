Weiter zum Inhalt
Letzter Testtag in Bahrain: 5 Fahrer nicht mehr dabei

Der dritte und letzte Formel-1-Testtag in Bahrain findet ohne fünf Fahrer statt: Unter anderem Lewis Hamilton und Fernando kommen heute nicht zum Einsatz. Wer am Freitag auf der Bahn ist...

Silja Rulle

Von

Formel 1

Probestart in Bahrain
Probestart in Bahrain
Foto: XPB Images
Probestart in Bahrain
© XPB Images

Noch acht Stunden bis Saisonstart… Nein, nicht so ganz! Aber auf der Strecke schon. Nur noch ein letzter Testtag in Bahrain ist zu fahren. Zweimal vier Stunden (8-12 und 13-17 Uhr MEZ), um die neuen Autos besser kennenzulernen, sich mit dem neuen Startprozedere vertraut zu machen und das Auto möglichst gut einzustellen. Danach lautet der nächste Stopp: Melbourne. Vom 6.-8. März findet dort das erste Rennwochenende statt. Autoteile sind bereits auf dem Weg nach Down-Under. Noch acht Stunden Fahrtzeit und es wird ernst.

Letzte Chance also für die elf Teams und die Mehrheit der Fahrer, ihre Boliden außerhalb eines Rennwochenendes noch einmal zu testen. Wobei einige Fahrer bereits gar nicht mehr zum Einsatz kommen: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Liam Lawson, Alex Albon und Franco Colapinto fahren am letzten Tag nicht mehr, absolvierten am Donnerstag bzw. Mittwoch schon einen vollen Testtag. An der Strecke sind die pausierenden Fahrer trotzdem, unterstützen ihre Teams, geben Interviews, machen Termine – aber auf der Piste sind sie selbst nicht mehr dabei.

  • Am Freitag, 20. Februar, fahren:

  • McLaren: Oscar Piastri, dann Lando Norris

  • Mercedes: Kimi Antonelli, dann George Russell

  • Ferrari: Charles Leclerc

  • Red Bull Racing: Isack Hadjar, dann Max Verstappen

  • Williams: Carlos Sainz

  • Racing Bulls: Arvid Lindblad

  • Aston Martin: Lance Stroll

  • Haas: Esteban Ocon, dann Ollie Bearman

  • Audi: Nico Hülkenberg, dann Gabriel Bortoleto

  • Alpine: Pierre Gasly

  • Cadillac: Sergio Perez, dann Valtteri Bottas

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

