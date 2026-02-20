Letzter Testtag in Bahrain: 5 Fahrer nicht mehr dabei
Der dritte und letzte Formel-1-Testtag in Bahrain findet ohne fünf Fahrer statt: Unter anderem Lewis Hamilton und Fernando kommen heute nicht zum Einsatz. Wer am Freitag auf der Bahn ist...
Noch acht Stunden bis Saisonstart… Nein, nicht so ganz! Aber auf der Strecke schon. Nur noch ein letzter Testtag in Bahrain ist zu fahren. Zweimal vier Stunden (8-12 und 13-17 Uhr MEZ), um die neuen Autos besser kennenzulernen, sich mit dem neuen Startprozedere vertraut zu machen und das Auto möglichst gut einzustellen. Danach lautet der nächste Stopp: Melbourne. Vom 6.-8. März findet dort das erste Rennwochenende statt. Autoteile sind bereits auf dem Weg nach Down-Under. Noch acht Stunden Fahrtzeit und es wird ernst.
Letzte Chance also für die elf Teams und die Mehrheit der Fahrer, ihre Boliden außerhalb eines Rennwochenendes noch einmal zu testen. Wobei einige Fahrer bereits gar nicht mehr zum Einsatz kommen: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Liam Lawson, Alex Albon und Franco Colapinto fahren am letzten Tag nicht mehr, absolvierten am Donnerstag bzw. Mittwoch schon einen vollen Testtag. An der Strecke sind die pausierenden Fahrer trotzdem, unterstützen ihre Teams, geben Interviews, machen Termine – aber auf der Piste sind sie selbst nicht mehr dabei.
Am Freitag, 20. Februar, fahren:
McLaren: Oscar Piastri, dann Lando Norris
Mercedes: Kimi Antonelli, dann George Russell
Ferrari: Charles Leclerc
Red Bull Racing: Isack Hadjar, dann Max Verstappen
Williams: Carlos Sainz
Racing Bulls: Arvid Lindblad
Aston Martin: Lance Stroll
Haas: Esteban Ocon, dann Ollie Bearman
Audi: Nico Hülkenberg, dann Gabriel Bortoleto
Alpine: Pierre Gasly
Cadillac: Sergio Perez, dann Valtteri Bottas
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach