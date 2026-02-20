Letzter Testtag in Bahrain: 5 Fahrer nicht mehr dabei

Noch acht Stunden bis Saisonstart… Nein, nicht so ganz! Aber auf der Strecke schon. Nur noch ein letzter Testtag in Bahrain ist zu fahren. Zweimal vier Stunden (8-12 und 13-17 Uhr MEZ), um die neuen Autos besser kennenzulernen, sich mit dem neuen Startprozedere vertraut zu machen und das Auto möglichst gut einzustellen. Danach lautet der nächste Stopp: Melbourne. Vom 6.-8. März findet dort das erste Rennwochenende statt. Autoteile sind bereits auf dem Weg nach Down-Under. Noch acht Stunden Fahrtzeit und es wird ernst.