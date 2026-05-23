Lewis Hamilton 5. vor Wunder-Start? «Das war mein bestes Qualifying»

Von der ersten Runde an hat Lewis Hamilton auf der kanadischen Traditions-Rennstrecke Circuit Gilles Villeneuve eine sehr gute Leistung gezeigt: Er ist regelmässig schneller als Charles Leclerc, der in Sachen Speed über jeden Zweifel erhaben ist.

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Aber Hamilton ist nach bald 20 Jahren hier auf dieser Bahn fast mit jeder Bodenwelle per Du, und er betont immer wieder, wie gerne er hier Formel 1 fährt. Zudem passt der 2026er Ferrari viel besser zu seinem Fahrstil als der letztjährige Wagen.

Ergebnis: Startplatz 5 für den siebenfachen F1-Weltmeister und ein aufgekratzter Fahrer. «Das war wohl das beste Qualifying, das wir seit Langem hatten. Das Auto hat sich schon im ersten Training fantastisch angefühlt.»

«Wir haben vor der Sprint-Quali nur geringfügige Änderungen am Wagen vorgenommen. Auch wenn es nicht mehr ganz so gut gelaufen ist wie in SQ1 uns SQ2 (da war Lewis Erster und Zweiter, M.B.), kann ich wirklich zufrieden sein.»

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«Ich fühle mich auch darin bestätigt, dass es richtig war, vor Kanada nicht im Ferrari-Simulator zu üben. Das hatte ich vor dem GP-Wochenende von Miami getan, und das hat mich damals in Sachen Abstimmung ein wenig in die Irre geleitet.»

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«Für mich ist das der bessere Weg, so wie ich mich jetzt auf Montreal vorbereitet habe. Ich habe mich zudem für eine Abstimmung entschieden, die wir so noch nie verwendet hatten, und das hat das Auto für mich völlig verändert. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen für den Rest des Wochenendes.»

Vorne für den Kanada-Sprint also zwei Mercedes (George Russell vor Kimi Antonelli), dann zwei McLaren (Lando Norris vor Oscar Piastri). Aber Achtung – die Raketenstarts von Ferrari können das am Samstag tüchtig durchmischen!