Lewis Hamilton: Muss der Ferrari-Star seinen Traum vom 8. Titel begraben?

Lewis Hamilton reist als WM-Dritter zum 18. WM-Lauf nach Austin, wo sein Team den Entwicklungsprozess von der Idee zum Rennauto mit einer Speziallackierung feiert. Der siebenfache Weltmeister hat rein rechnerisch noch Chancen auf die diesjährige Titelkrone, doch realistisch gesehen wird nichts aus dem Traum, in diesem Jahr den achten Gesamtsieg und damit den alleinigen Titel-Rekord in der Königsklasse zu erreichen. Zu gross ist der Rückstand auf seinen Mercedes-Nachfolger Kimi Antonelli, der 111 Zähler mehr auf dem WM-Konto hat.

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Viele fragen sich, ob Hamilton den Traum vom achten Titel damit ganz begraben muss. Doch das muss nicht sein, sagt einer, der selbst einst in der Königsklasse um GP-Siege kämpfte: Johnny Herbert glaubt noch an den Erfolg des früheren Dauersiegers, wie er im Gespräch mit dem Luxusjacht-Hospitality-Anbieter «Vision4Sport» betont hat.

Charles Leclerc: Viel Gegenwind aus den eigenen Reihen

«Sag niemals nie», erklärt der dreifache GP-Sieger, als die Sprache auf Hamiltons Chance auf den achten WM-Titel kommt. «Lewis hat bewiesen, dass er derzeit durchaus über die Fähigkeiten dazu verfügt.» Allerdings werde sein Landsmann und dessen Team kein einfaches Spiel haben, warnt der 62-Jährige.

«Für Ferrari wird es schwierig, ihm das zu geben, was er braucht, und wenn sie das schaffen, wird es knifflig für Lewis, denn er muss sich gegen seinen Teamkollegen Charles Leclerc durchsetzen», prophezeit Herbert, der weiss: Der Monegasse, der schon vor seinem Einstieg in die Formel 1 von Ferrari gefördert wurde, wartet seit Jahren auf seine WM-Chance mit den Roten. «Er wird auch alles daran setzen, um diesen Titel zu gewinnen. Und der teaminterne Ferrari-Kampf ist sehr ausgeglichen. Einer von denen wird sicherlich an der Spitze stehen, wenn sie das richtige Auto dazu bekommen.»

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