Lewis Hamilton: «Es gab in den letzten 70 Jahren nie jemanden wie mich»

Die Ankündigung der Formel-1-Entscheidungsträger, ab 2030 nach Afrika zurückzukehren, um in Ruanda einen GP zu veranstalten, sorgte für viel Aufregung im Fahrerlager. Denn seit die Königsklasse 1993 letztmals in Kyalami unterwegs war, wurden einige Versuche unternommen, wieder nach Afrika zurückzukehren.

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Einer, der sich immer für ein afrikanisches Formel-1-Rennen eingesetzt hat, ist Lewis Hamilton. Der Ferrari-Star reagierte entsprechend erfreut auf die Mitteilung der Formel-1-Verantwortlichen. Und er äusserte die Absicht, beim ersten Rennen in Ruanda in der Startaufstellung stehen zu wollen. Doch wie realistisch ist sein Verbleib im GP-Zirkus angesichts seines Alters?

Im Fahrerlager von Mexiko beantwortete der 41-Jährige diese Frage mit viel Selbstbewusstsein. Er erklärte: «Zuallererst sei gesagt, dass es hier in den letzten 70 Jahren nie jemanden wie mich gab. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach anders gestrickt bin. Natürlich warten Herausforderungen auf mich, die mit dem Alter einhergehen und die nicht vorhersehbar sind. Aber auf diesem Weg, auf dieser Reise, gab es schon so viele Vorurteile, etwa dass die Reaktionszeit nachlässt.»

Lewis Hamilton ist überzeugt: Alles eine Frage des Trainings

«Habt ihr meine Reaktion im letzten Rennen gesehen?», fragte der Rekord-GP-Sieger, und lieferte die Antwort gleich selbst: «Meine Reaktion ist schneller als die einiger der jüngsten Leute hier, es gibt also viele Mittel, die man nutzen kann, um sich körperlich und mental fit zu halten. Ich denke, solange man bereit ist, alles zu opfern – und das bin ich im Moment – ist es möglich. Ich kann aber nicht sagen, ob ich in vier Jahren noch das tun möchte, was ich gerade tue. Doch ich liebe es immer noch. Ich bin immer noch voll dabei und werde es auf absehbare Zeit auch bleiben.»

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«Ob ich mit 44 noch mit einem 20-Jährigen mithalten kann – wer weiss das schon? Aber mit 41 kann ich es noch mit einem 20-Jährigen aufnehmen. Die Zeit wird es zeigen. Ob ich noch in den 2030-ern dabei bin, werden wir sehen», fuhr Hamilton fort, stellte aber auch klar: «Ich will mich aber nicht zu lange hier halten, wenn meine Leistung nicht mehr stimmt. Ich will hier nicht mitfahren, wenn meine Performance nachlässt. Im vergangenen Jahr hat jeder gesagt, dass meine Reaktionsfähigkeit, mein Ehrgeiz und mein Tempo nachgelassen haben. Aber ich habe allen das Gegenteil bewiesen. Und ich werde weiterhin versuchen, das zu tun», ergänzte der siebenfache Champion kämpferisch.