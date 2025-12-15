Weiter zum Inhalt
Lewis Hamilton bei Ferrari: Alles halb so wild? Ein Insider packt aus

Lewis Hamilton, der erfolgreichste F1-Fahrer, musste seine Saison mit Ferrari ohne Podestplatz abschliessen. Wie gross sind seine Schwierigkeiten wirklich? Ein Insider glaubt – alles halb so wild.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton mit seinem Ferrari
Lewis Hamilton mit seinem Ferrari
Foto: SamBloxhamLAT/Getty Images
Lewis Hamilton mit seinem Ferrari
© SamBloxhamLAT/Getty Images

Im Artikel erwähnt

Die Fakten: Der vorderhand letzte GP-Sieg von Lewis Hamilton geht auf Belgien 2024 zurück, als der erstplatzierte George Russell seinen Sieg verlor (das Auto war untergewichtig). Der letzte GP-Podestplatz von Hamilton: Platz 2 in Las Vegas 2024. Ebenfalls hinter seinem Mercedes-Stallgefährten Russell.

Werbung

Werbung

In 24 Grands Prix 2025 hat es Hamilton nicht geschafft, auch nur einmal aufs Siegerpodest zu gelangen, er wurde vier Mal Vierter (Imola, Red Bull Ring, Silverstone und Austin).

Gewiss, Lewis hat den Sprint von China von Pole-Position gewonnen, und beim kurzen Rennen von Miami ist er Dritter geworden. Aber das kann die verpatzte Saison auch nicht schönfärben.

Die meisten Fans und Fachleute sind der Ansicht: Hamilton sei mit dem 2025er Ferrari selten zurechtgekommen, es mangle am gegenseitigen Verständnis, und Charles Leclerc sei der schnellere Mann. Ob sich Hamilton aus diesem Wellental freischwimmen kann, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Im letzten Teil der WM hat Ferrari den Berichterstattern die Möglichkeit gegeben, mit Matteo Togninalli zu sprechen, dem leitenden F1-Ingenieur der Scuderia Ferrari. Der 48-jährige Italiener aus Sondrio ist der Ansicht – was von aussen als Vollkrise eingestuft wird, das ist intern halb so wild.

Der Lombarde holt aus: «Wenn ein Fahrer nach mehr als zehn Jahren im gleichen Rennstall das Team wechselt, dann ist das für beide Seiten sehr schwierig, für den Fahrer und für die neue Mannschaft, da jedes Team eben etwas anders arbeitet. Man ist an die Leute gewöhnt. Man ist es gewohnt, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun.»

«Wenn man die Saison ins grössere Bild setzt: Lewis kämpfte jahrelang um WM-Titel, und es ist Tatsache, dass wir dieses Ziel in diesem Jahr nicht erreicht haben. Natürlich erzeugt das Frust. Aber ich schätze, was ihr von aussen seht, das ist viel schlimmer, als es tatsächlich ist. Die Beziehung zu Lewis, die wir mit ihm aufbauen, ist äusserst positiv.»

«Auch wenn es frustrierend gewesen ist, so akzeptieren alle Beteiligten, dass wir eben Zeit brauchen, um uns aneinander zu gewöhnen.»

«Die Ergebnisse sind dabei die beste Hilfe. Ein leistungsstarkes Auto und gute Ergebnisse zu liefern, das ist meiner Meinung nach grundlegend. Wir sind Racer, er ist Racer, daher ist die Enttäuschung bei Niederlagen oder Rückschlägen enorm.»

«Ich glaube nicht, dass unser Verhältnis so schlecht ist, wie viele denken, und ich bin sicher, mit der Zeit werden wir uns verbessern.»

«90 Prozent des Jobs machst du in dieser Formel 1 in der Quali. Wenn du vorne starten kannst, dann ist die Chance gross, dass du das Rennen auch vorne beendest. Wenn du von hinten losfahren musst, dann ist es extrem schwierig, Ränge gut zu machen, ausser wir haben ein verrücktes Rennen oder ein Fahrer versucht eine ausgefallene Strategie.»

«Die modernen Reifen sind sehr sensibel. Max Verstappen war in der Sprint-Quali von Brasilien vorne und dann in der GP-Quali weit hinten. Alle haben sich mit dem Management der Reifen schwer getan. Wir hatten einige Abschlusstrainings, da lagen zehn Autos in zwei Zehntelsekunden. Wenn du da nicht alles auf die Reihe bekommst, dann bist du hinten.»

