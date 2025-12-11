Lewis Hamilton bei Ferrari: Total verloren und gebrochen

Eine intensive Formel-1-WM ist vorbei. Bevor es schon im Januar mit Fahrzeug-Präsentationen und den ersten Wintertests in Barcelona weitergeht (26.–30. Januar 2026), bleibt ein wenig Zeit, um in Ruhe zurückzublicken.

Was der 161-fache GP-Teilnehmer Johnny Herbert da über Ferrari festhalten muss, erfüllt den 61-jährigen Engländer mit Bedauern und Sorge. Beim Portal NewBettingSites fragt sich der WM-Vierte von 1995 vor allem, was nur in diesem Jahr mit Superstar Lewis Hamiltpn passiert ist.

Herbert über seinen Landsmann und die berühmteste Scuderia der Welt: «Leider muss ich sagen, dass Ferrari das enttäuschendste Team der Saison 2025 ist. Die Erwartungen bei Ferrari sind immer so hoch, und man wünscht sich als Formel-1-Fan so sehr, dass sie wieder an ihre früheren Erfolge anknüpfen. Aber aus irgendeinem Grund scheint das Team es nicht zu schaffen, die richtigen Voraussetzungen zu erfüllen – vom Auto über den Motor und die interne Struktur bis hin zur Strategie. Das ist sehr ärgerlich, denn an den Fahrern liegt es nicht.»

«Gewiss, Lewis Hamilton hatte seine Schwierigkeiten, aber sie haben mit Charles Leclerc einen Piloten, der wirklich alles aus dem Auto herausquetscht. Die Leistungsfähigkeit des Rennwagens schwankt jedoch so stark, dass man als Zuschauzer oft nicht weiss, woran man ist.»

«Ich dachte vor der Saison 2025, es würde einen richtigen Leistungssprung geben, weil sie wussten, dass Lewis zum Team stösst, aber daraus wurde nichts.»

«In der Mannschaft von Lewis wurde Mitte 2025 der Ingenieur Riccardo Corte ausgewechselt, solch eine Veränderung in der laufenden Saison ist immer ein offensichtliches Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt.»

«Die grösste Schwierigkeit für Lewis ist nun, wie er sein schlechtestes Formel-1-Jahr – ohne GP-Siege, ohne GP-Podestplatz – 2026 drehen soll. Wenn man ihn in Interviews sieht, ist das ein Lewis, den ich noch nie zuvor so gesehen habe. Er wirkt völlig verloren und gebrochen.»

«Nun riskiert Hamilton, seinen jahrelang aufgebauten, hervorragenden Ruf zu beschädigen. Ich finde es schrecklich, so etwas sagen zu müssen, aber wir befinden uns wohl am Anfang dieser Phase. Es lief so schlecht für ihn, und jeder konnte das sehen.»

«Es ist ja nicht so, als ob beide Fahrer so schlechte Ergebnisse eingefahren hätten. Das ist nur einem passiert, und es gibt einen Punkt – und das ist ein sehr heikleer Punkt –, an dem man sich fragen muss, ob es nicht besser wäre aufzuhören.»

«Nico Rosberg ist dafür kritisiert worden, weil er sich nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft zurückgezogen hat, weil er gesagt hat, es reiche, und auf dem Höhepunkt von der Bühne ging. Dann gibt es andere Fahrer, die weitermachen, aber nie wieder diese Chance bekommen.»

«An einem bestimmnten Punkt muss ein Pilot akzeptieren: ‚Es ist nicht mehr dasselbe wie früher.‘ Das scheint hier bei Lewis leider der Fall zu sein. Es sind nicht nur ein paar schwache Wochenenden. Es war so gut wie jedes Wochenende schwach.»

«Gewisse Aussagen von Lewis wirkten wie eine Abschiedsrede. Man muss da schon ehrlich zu sich selbst sein. Wenn man das Gefühl hat, keine Ahnung zu haben, wie man die Probleme lösen und aus dem Tief herauskommen soll – warum sollte man dann weitermachen?»

«Er hatte immer einen Weg aus Widrigkeiten herausgefunden, er hatte dazu den Willen und das Können. Jetzt nicht mehr. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass er sagt: ‚Eigentlich war’s das. Ich hatte eine der besten Karrieren aller Formel-1-Fahrer und kann frohen Mutes gehen.‘ Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er so denkt. Und vielleicht setzt er sich in diesen Wochen mit seinem Vater Anthony und seiner Mutter zusammen, um zu besprechen, wo er gerade steht.»

«Manche seiner Interviews im Fahrerlager waren schon erstaunlich, als er buchstäblich keine Fragen mehr beantwortete. Er wirkt einfach in einer schrecklich düsteren Phase. Und ich finde es sehr unangenehm, das sehen zu müssen. So habe ich ihn noch nie erlebt. Und das macht das alles sehr beunruhigend.»