Lewis Hamilton dämpft die Erwartungen: «Es hat sich nichts verändert»

Kein Fahrer in der Geschichte der Formel-1-WM gewann den GP auf dem Silverstone Circuit öfter als Lewis Hamilton. Der Rekord-GP-Sieger kreuzte die Ziellinie bereits neun Mal als Erster und versetzte das heimische Publikum damit in Freudentaumel. Auch beim diesjährigen Auftritt auf dem Traditionskurs ist der siebenfache Champion gut in Form.

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Dies bewies er gleich mit der Eroberung der Sprint-Pole am Freitagnachmittag. Doch am Sonntagmorgen musste er sich im Mini-Rennen WM-Leader Kimi Antonelli geschlagen geben. Auch im darauffolgenden GP-Qualifying war der junge Italiener der Schnellste. Und Hamilton musste sich diesmal mit der drittschnellsten Runde begnügen, weil auch sein Teamkollege Charles Leclerc schneller war.

Der 106-fache GP-Sieger sagte nach der Zeitenjagd: «Ich denke nicht, dass viel mehr möglich gewesen wäre. Mein zweiter Q3-Versuch war ziemlich anständig. Wir hatten ein Problem mit dem Energie-Management, dadurch habe ich alleine auf der Gegengeraden drei Zehntel verloren. Aber wir haben das gegen Ende in den Griff bekommen. Ich hatte schlicht mehr Mühe mit dem Auto, das stark untersteuerte. Deshalb bin ich happy, so weit vorne gelandet zu sein.»

Und der Lokalmatador klagte: «Ich hatte zudem in der dritten Kurve Mühe auf der Bremse, das lag an den Einstellungen, die wir gewählt haben.» Mit Blick aufs Rennen stellte er klar: «Wir haben es nicht geschafft, im Sprint etwas gegen Mercedes und Kimi auszurichten, und ich denke nicht, dass sich daran etwas ändern wird. Denn er war gerade schneller als ich gestern im Sprint-Qualifying. Und es hat sich ja nichts verändert, und damit rechne ich auch bis zum Rennen nicht mehr. Wir werden unser Bestes geben, um mitzuhalten. Aber ich glaube, wenn er freie Fahrt hat, zieht er davon.»

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