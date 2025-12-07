Lewis Hamilton: «Das kommt in den verdammten Mülleimer»

Lewis Hamilton musste in Abu Dhabi nach einem erneuten Q1-Aus von Startplatz 16 ins letzte Rennen der Saison starten. Der Ferrari-Superstar, der in diesem Jahr seine erste Saison in Maranello-Rot bestritten hat, liess sich davon nicht entmutigen – im Gegenteil: Er zeigte eine starke Aufholjagd, die mit dem achten Platz und vier WM-Punkten belohnt wurde.

Damit schloss der siebenfache Weltmeister die WM als Gesamtsechster ab, erstmals in seiner Formel-1-Karriere blieb er ohne Top-3-Ergebnis. Nur sechs Punkte trennen ihn von seinem Rookie-Nachfolger Kimi Antonelli, der im Mercedes 150 WM-Zähler sammeln konnte. Sein Stallgefährte Charles Leclerc klassierte sich als Fünfter zwar direkt vor Hamilton, mit 242 WM-Punkten und sieben Podestplätzen war der Monegasse aber deutlich erfolgreicher.

Hamilton gestand nach dem Aussteigen: «Jetzt gerade freue ich mich nur noch auf die Pause. Ich will einfach abschalten und mit niemandem sprechen. Diesen Winter wird mich niemand erreichen können. Ich werde mein Handy nicht bei mir tragen. Darauf freue ich mich. Einfach komplett von der Matrix abgekoppelt zu sein.»

Er habe diesen Ansatz noch nie verfolgt, verriet der 40-Jährige auf die entsprechende Nachfrage. «Nicht wirklich, das würde ich nicht sagen», winkte er ab. Ich hatte es eigentlich generell immer dabei. Aber das kommt diesmal in den verdammten Mülleimer.»

