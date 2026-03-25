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Lewis Hamilton: Erster Ferrari-Sieg in Suzuka seit Michael Schumacher 2004?

Ferrari ist beim Japan-GP in Suzuka seit 22 Jahren ohne Sieg! Der letzte GP-Triumph geht zurück auf das Jahr 2004 mit Michael Schumacher. Für Juan Pablo Montoya ist Lewis Hamilton gut aufgestellt.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

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Ferrari ist bislang zweite Kraft der Formel-1-WM 2006, hinter Mercedes. Und wer weiss, vielleicht stolpert WM-Leader Mercedes ja mal über die eigenen Räder und Ferrari könnte dann sagen – grazie mille oder arigato gozaimasu.

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Das wäre in Suzuka auch höchste Zeit: Denn ein Blick ins Goldene Buch zeigt – der letzte Ferrari-Sieger war Michael Schumacher im Jahre 2004. Seit 2012 haben in Suzuka nur noch Mercedes und Red Bull Racing gewinnen können!

Montoya: «Hamilton macht das sehr clever»

Der siebenfache GP-Sieger Juan Pablo Montoya glaubt, dass vor allem Lewis Hamilton für den kommenden Japan-GP gut aufgestellt ist. Montoya sagt: «Lewis hat gezeigt, dass er das Energie-Management gut im Griff hat. Wenn du schneller bist, dann kannst du den Vordermann dazu zwingen, Energie zu brauchen an Pistenstellen, wo das eigentlich gar nicht nötig wäre.»

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«Mir ist am China-Wochenende aufgefallen, dass Hamilton an einigen Stellen überholt hat, wo Gegner noch am Energie-Sammeln waren. Er hat dabei zwar etwas mehr Saft aus der Batterie holen müssen, den aber an anderen Stellen wieder geladen. Letztlich ist das für ihn aufgegangen – einen Rang gewonnen. Er macht das sehr clever.»

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«Ich finde, Hamilton zeigt auch besseres Reifen-Management als im vergangenen Jahr, und ich glaube, das geht darauf zurück, dass ihn dieses 2026er Auto einfach besser liegt als der letztjährige Ferrari.»

Lewis Hamilton hat den Japan-GP schon fünf Mal gewinnen können, vier Mal mit Mercedes, einmal mit McLaren.

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  • 2017 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2016 Nico Rosberg (D), Mercedes

  • 2015 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2014 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • 2013 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

  • 2012 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

  • 2011 Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes

  • 2010 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

  • 2009 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

  • 2008 Fernando Alonso (E), Renault (GP in Fuji)

  • 2007 Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes (GP in Fuji)

  • 2006 Fernando Alonso (E), Renault

  • 2005 Kimi Räikkönen (FIN), McLaren-Mercedes

  • 2004 Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 2003 Rubens Barrichello (BR), Ferrari

  • 2002 Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 2001 Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 2000 Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 1999 Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

  • 1998 Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

  • 1997 Michael Schumacher (D), Ferrari

  • 1996 Damon Hill (GB), Williams-Renault

  • 1995 Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

  • 1994 Damon Hill (GB), Williams-Renault

  • 1993 Ayrton Senna (BR), McLaren-Ford

  • 1992 Riccardo Patrese (I), Williams-Renault

  • 1991 Gerhard Berger (A), McLaren-Honda

  • 1990 Nelson Piquet (BR), Benetton-Ford

  • 1989 Alessandro Nannini (I), Benetton-Ford

  • 1988 Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

  • 1987 Gerhard Berger (A), Ferrari

  • 1977 James Hunt (GB), McLaren-Ford (GP in Fuji)

  • 1976 Mario Andretti (USA), Lotus-Ford (GP in Fuji)

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