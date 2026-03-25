Lewis Hamilton: Erster Ferrari-Sieg in Suzuka seit Michael Schumacher 2004?

Ferrari ist bislang zweite Kraft der Formel-1-WM 2006, hinter Mercedes. Und wer weiss, vielleicht stolpert WM-Leader Mercedes ja mal über die eigenen Räder und Ferrari könnte dann sagen – grazie mille oder arigato gozaimasu.

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Das wäre in Suzuka auch höchste Zeit: Denn ein Blick ins Goldene Buch zeigt – der letzte Ferrari-Sieger war Michael Schumacher im Jahre 2004. Seit 2012 haben in Suzuka nur noch Mercedes und Red Bull Racing gewinnen können!

Montoya: «Hamilton macht das sehr clever»

Der siebenfache GP-Sieger Juan Pablo Montoya glaubt, dass vor allem Lewis Hamilton für den kommenden Japan-GP gut aufgestellt ist. Montoya sagt: «Lewis hat gezeigt, dass er das Energie-Management gut im Griff hat. Wenn du schneller bist, dann kannst du den Vordermann dazu zwingen, Energie zu brauchen an Pistenstellen, wo das eigentlich gar nicht nötig wäre.»

«Mir ist am China-Wochenende aufgefallen, dass Hamilton an einigen Stellen überholt hat, wo Gegner noch am Energie-Sammeln waren. Er hat dabei zwar etwas mehr Saft aus der Batterie holen müssen, den aber an anderen Stellen wieder geladen. Letztlich ist das für ihn aufgegangen – einen Rang gewonnen. Er macht das sehr clever.»

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«Ich finde, Hamilton zeigt auch besseres Reifen-Management als im vergangenen Jahr, und ich glaube, das geht darauf zurück, dass ihn dieses 2026er Auto einfach besser liegt als der letztjährige Ferrari.»

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Lewis Hamilton hat den Japan-GP schon fünf Mal gewinnen können, vier Mal mit Mercedes, einmal mit McLaren.