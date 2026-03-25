Lewis Hamilton: Erster Ferrari-Sieg in Suzuka seit Michael Schumacher 2004?
Ferrari ist beim Japan-GP in Suzuka seit 22 Jahren ohne Sieg! Der letzte GP-Triumph geht zurück auf das Jahr 2004 mit Michael Schumacher. Für Juan Pablo Montoya ist Lewis Hamilton gut aufgestellt.
Ferrari ist bislang zweite Kraft der Formel-1-WM 2006, hinter Mercedes. Und wer weiss, vielleicht stolpert WM-Leader Mercedes ja mal über die eigenen Räder und Ferrari könnte dann sagen – grazie mille oder arigato gozaimasu.
Das wäre in Suzuka auch höchste Zeit: Denn ein Blick ins Goldene Buch zeigt – der letzte Ferrari-Sieger war Michael Schumacher im Jahre 2004. Seit 2012 haben in Suzuka nur noch Mercedes und Red Bull Racing gewinnen können!
Montoya: «Hamilton macht das sehr clever»
Der siebenfache GP-Sieger Juan Pablo Montoya glaubt, dass vor allem Lewis Hamilton für den kommenden Japan-GP gut aufgestellt ist. Montoya sagt: «Lewis hat gezeigt, dass er das Energie-Management gut im Griff hat. Wenn du schneller bist, dann kannst du den Vordermann dazu zwingen, Energie zu brauchen an Pistenstellen, wo das eigentlich gar nicht nötig wäre.»
«Mir ist am China-Wochenende aufgefallen, dass Hamilton an einigen Stellen überholt hat, wo Gegner noch am Energie-Sammeln waren. Er hat dabei zwar etwas mehr Saft aus der Batterie holen müssen, den aber an anderen Stellen wieder geladen. Letztlich ist das für ihn aufgegangen – einen Rang gewonnen. Er macht das sehr clever.»
«Ich finde, Hamilton zeigt auch besseres Reifen-Management als im vergangenen Jahr, und ich glaube, das geht darauf zurück, dass ihn dieses 2026er Auto einfach besser liegt als der letztjährige Ferrari.»
Lewis Hamilton hat den Japan-GP schon fünf Mal gewinnen können, vier Mal mit Mercedes, einmal mit McLaren.
Grand Prix von Japan: Alle Sieger
2025 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2024 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2023 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2022 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2020 und 2021: kein Rennen
2019 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
2018 Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2017 Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2016 Nico Rosberg (D), Mercedes
2015 Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2014 Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2013 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2012 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2011 Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes
2010 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2009 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2008 Fernando Alonso (E), Renault (GP in Fuji)
2007 Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes (GP in Fuji)
2006 Fernando Alonso (E), Renault
2005 Kimi Räikkönen (FIN), McLaren-Mercedes
2004 Michael Schumacher (D), Ferrari
2003 Rubens Barrichello (BR), Ferrari
2002 Michael Schumacher (D), Ferrari
2001 Michael Schumacher (D), Ferrari
2000 Michael Schumacher (D), Ferrari
1999 Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes
1998 Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes
1997 Michael Schumacher (D), Ferrari
1996 Damon Hill (GB), Williams-Renault
1995 Michael Schumacher (D), Benetton-Renault
1994 Damon Hill (GB), Williams-Renault
1993 Ayrton Senna (BR), McLaren-Ford
1992 Riccardo Patrese (I), Williams-Renault
1991 Gerhard Berger (A), McLaren-Honda
1990 Nelson Piquet (BR), Benetton-Ford
1989 Alessandro Nannini (I), Benetton-Ford
1988 Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda
1987 Gerhard Berger (A), Ferrari
1977 James Hunt (GB), McLaren-Ford (GP in Fuji)
1976 Mario Andretti (USA), Lotus-Ford (GP in Fuji)
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