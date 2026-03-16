Lewis Hamilton (Ferrari) im siebten Himmel: Traum wurde endlich wahr!

Auf diesem Podium passte einfach alles zusammen! Der 19-jährige Kimi Antonelli holte im Mercedes seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der Formel 1. Lewis Hamilton brach endlich den Bann, fuhr mit Platz 3 auf sein erstes Podium mit Ferrari. Weil Antonelli ja bekanntermaßen bei Mercedes auf Lewis Hamilton folgte, waren auch noch Hamiltons früherer und Antonellis jetziger Renningenieur Peter Bonnington (Spitzname: Bono) und Teamkollege George Russell auf dem Treppchen. Eine Siegerehrung wie ein Familientreffen!

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Hamilton steht nun bei 203 Podiumsplätzen in seiner Karriere. Kaum zu glauben: Den ersten davon holte er, als Antonelli ein noch ganz kleiner Kimi war!

Lewis Hamilton überglücklich: «Unglaublich!»

Bei der Pressekonferenz nach dem Rennen wurde Hamilton nostalgisch, freute sich für seinen Nachfolger bei der Scuderia: «Herzlichen Glückwunsch an Kimi, es war gestern schon unglaublich, hier oben mit ihm zu stehen, als er seine erste Pole-Position holte, und nun den ersten Sieg zu erringen. Es ist wirklich etwas Besonderes, seinen ersten Grand-Prix-Sieg zu holen, ich erinnere mich noch an meinen ersten.»

Dann unterbricht ihn Antonelli: «Da war ich übrigens ein Jahr alt!» Hamilton: «Du bist 2006 geboren, oder? Das ist unglaublich!» Am 26. August 2006 wurde Kimi Antonelli in Bologna geboren. Am 18. März 2007 landete Lewis Hamilton erstmals mit McLaren-Mercedes als Dritter in Melbourne auf dem Podium. Am Sonntag in Shanghai standen sie nun gemeinsam auf einem Grand-Prix-Treppchen. Bereits am Vortag saßen die beiden gemeinsam in der Top-3-Pressekonferenz nach dem Qualifying.

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Hamilton: «Es ist toll, das zu sehen. Nach so vielen Jahren zu sehen, wie er sich durchgesetzt hat, und zu sehen, wie talentierte junge Leute, die es wirklich verdient haben, an die Spitze kommen, ist wirklich großartig. Also, herzlichen Glückwunsch, Kumpel.»

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Ein Jahr lang blieb Hamilton ohne Podium

Und auch für ihn selbst ist dieser dritte Platz besonders viel wert. Hamilton: «Ich habe diese Reise und diesen Traum, zu Ferrari zu wechseln, begonnen, um mit ihnen ganz oben auf dem Podium zu stehen, und dieser Podiumsplatz hat länger auf sich warten lassen, als ich gehofft hatte. Nach einem schwierigen letzten Jahr macht es mich stolz, an der Entwicklung mitgewirkt haben zu dürfen und im vergangenen Jahr mit ihnen zusammengearbeitet zu haben, und es ist ein großes Privileg, Teil dieser Marke zu sein. Sie haben uns ein wirklich solides Auto zur Verfügung gestellt. Wir haben ein großartiges Paket, besonders in den Kurven. Wir müssen nur noch einen Gang zulegen, um auf den Geraden mit ihnen mithalten zu können.» Gemeint sind die beiden Mercedes-Piloten neben Hamilton. «Aber ja, es ist ein ganz besonderer Tag, vor allem, weil es, glaube ich, Muttertag ist. Meine Mutter ist hier, und ja, es war eine fantastische Woche.»