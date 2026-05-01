Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton: «Es hat lange gedauert, bis wir uns eingespielt hatten»

Ferrari-Star Lewis Hamilton sprach in Miami über die Fortschritte, die Ferrari machen konnte. Der siebenfache Champion wurde auch gefragt, welches Kräfteverhältnis er nach der Pause im April erwartet.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamilton fühlt sich sehr wohl bei Ferrari
Lewis Hamilton fühlt sich sehr wohl bei Ferrari
Foto: Bearne / XPB Images
Lewis Hamilton fühlt sich sehr wohl bei Ferrari
© Bearne / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für Lewis Hamilton lief der Saisonstart in diesem Jahr deutlich besser als noch in der vergangenen Saison, in der er sich schwer getan hatte, auf Touren zu kommen. Der Rekord-GP-Sieger sammelte in den ersten drei WM-Runden 41 Zähler und belegt damit den vierten Platz hinter dem Mercedes-Duo und seinem Teamkollegen Charles Leclerc.

Werbung

Werbung

In Schanghai schaffte es der siebenfache Weltmeister auch erstmals seit seinem Wechsel zu den Roten aufs Podest. Er kam als Dritter ins Ziel und strahlte mit Sieger Kimi Antonelli um die Wette. In Japan kreuzte er die Ziellinie als Sechster, danach legte der GP-Zirkus eine Zwangspause ein, weil die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wegen des Krieges im Nahen Osten nicht durchgeführt werden konnten.

Die Teams nutzten die Gelegenheit, um Neuerungen ans Auto zu bringen. Entsprechend gespannt erwarten alle das anstehende Rennwochenende in Miami, das im Sprint-Format abgehalten wird. Hamilton sagt zum Kräfteverhältnis, das sich ändern könnte: «Es kommt wirklich darauf an, wer Upgrades dabei hat und wer darauf verzichtet. Man muss annehmen, dass alle etwas Neues dabei haben.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Wir hatten ein Power-Defizit, und wir haben hart gearbeitet, um dieses zu analysieren und uns zu verbessern. Aber unser Rückstand ist gross und wir werden wohl die erste Saisonhälfte brauchen, um die Lücke zu schliessen», vermutet der siebenfache Weltmeister, der über die aktuelle Situation bei Ferrari sagt: «Wir sind gerade in einer wirklich guten Verfassung.»

Werbung

Werbung

«Es hat lange gedauert, bis wir uns eingespielt hatten. Das galt für beide Seiten. Letztes Jahr war eine schwierige Saison mit dem Auto, das wir nicht weiterentwickelt haben. Aber wir haben intern, innerhalb des Teams und im Werk, so viele Veränderungen vorgenommen. Ich glaube, was unsere Zusammenarbeit angeht, ist es so gut wie nie zuvor. Wir sind sehr zufrieden», schwärmt Hamilton, der nur einen Kritikpunkt hat: «Wir haben einige Sponsoren-Verpflichtungen, vielleicht zu viele, aber ansonsten fühlt sich alles gut an.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

72

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

49

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

41

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

25

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

21

7

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

8

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

15

9

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

12

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien