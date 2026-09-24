Lewis Hamilton (Ferrari/4.): «Viele Leute denken immer nur ans Negative»
Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat ein wenig den Anschluss verloren gegen WM-Leader Kimi Antonelli: Rückstand bei 101 Punkten. Der Brite sagt, was er sich vorgenommen hat.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird der 19-jährige Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli 2026 zum jüngsten Formel-1-Weltmeister. Das bedeutet auch – wieder kein Titel für Ferrari, wieder nicht der achte Titel von Lewis Hamilton.
Im Fahrerlager des Baku City Circuit hat der 106-fache GP-Sieger Hamilton darüber gesprochen, was er sich mit Ferrari für den letzten Teil der WM vorgenommen hat.
Der 41-jährige Engländer sagt: «Natürlich sind diese 101 Punkte eine Menge. Kimi hat die vergangen zwei Rennen gewonnen, ich wurde in Monza nur Sechster und fiel in Madrid aus. Es gibt aber noch viele WM-Zähler zu gewinnen, und mein Ziel mit Ferrari besteht darin, den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM hinter Mercedes zu halten. Das wäre ein anständiges Ergebnis.»
«Wir dürfen nie vergessen, wo wir vor einem Jahr waren und wo wir heute stehen. Auch wenn die Dinge manchmal grimmig aussehen, müssen wir uns auf das Positive fokussieren. Wir haben aus eigener Kraft Rennen gewonnen und Podestplätze erobert. Das Team hat unfassbare Arbeit geleistet. Das wird vielleicht manchmal zu wenig wertgeschätzt. Viele Leute denken immer nur ans Negative.»
«Was mich selber angeht, so will ich in der Fahrer-WM an George Russell vorbei und Gesamtzweiter werden. Auch das wäre für uns ein schöner Erfolg.»
Zwischen den beiden Engländern George Russell und Lewis Hamilton steht es derzeit 211:191.
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