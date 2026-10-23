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Lewis Hamilton (Ferrari/4.): Wieso er Leclerc in Texas noch hinterher hinkt

Der fünffache Austin-Sieger Lewis Hamilton ist in Texas langsamer als sein Ferrari-Teamgefährten Charles Leclerc. Der Engländer erklärt: «Wir haben mit der Abstimmung ein Experiment versucht.»

Formel 1

Lewis Hamilton mit seinem Ferrari
Lewis Hamilton mit seinem Ferrari
Foto: XPB
Lewis Hamilton mit seinem Ferrari
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Zwei freie Trainings zum Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin, zwei Mal Bestzeit für den Ferrari-Piloten Charles Leclerc.

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Lewis Hamilton hat den Kürzeren gezogen: Sechster in den ersten 60 Trainingsminuten, Vierter in den zweiten. Am Freitag-Abend zog der siebenfache Formel-1-Champion aus Grossbritannien eine Zwischenbilanz.

Hamilton am COTA: «Nicht der einfachste Tag. Wir haben in Sachen Abstimmung einen anderen Lösungsansatz versucht, aber mit dem fühlte ich mich nicht wohl – schon gar nicht auf den Buckeln.»

Im Artikel erwähnt

«Charles hat bewiesen, welcher Speed im Wagen steckt, also muss ich es am Samstag schaffen, mehr aus dem Auto zu holen.»

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«Das freie Training ist eine gute Gelegenheit, um mit dem Set-up ein wenig zu experimentieren und das Verständnis des Rennwagens zu vertiefen. Wir arbeiten uns nun durch die ganzen Daten und wollen am Samstag eine bessere Figur machen.»

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Max Verstappen

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Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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