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Lewis Hamilton (Ferrari/5.) ist machtlos: «Wir sind dem total ausgeliefert»

Der englische Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat auf seiner Lieblingsstrecke Circuit Gilles Villeneuve die zweitbeste Quali-Leistung 2026 gezeigt. Dennoch wirkt er verzweifelt und machtlos.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

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Gut für Lewis Hamilton: Er hat hier seinen Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc von A bis Z im Griff. Schlecht für Lewis Hamilton: An rohem Speed hat Ferrari hier Mercedes und McLaren wenig entgegenzusetzen.

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Lewis Hamilton hat seinen Ferrari auf den fünften Startplatz gestellt, das ist die zweitbeste Darbietung in einer GP-Quali 2026, nach P3 in Shanghai.

Der siebenfache Weltmeister stuft seine Leistung so ein: «Die Mitarbeiter im Rennwagenwerk haben bei dem Auto hervorragende Arbeit geleistet. Wir müssen noch Verbesserungen vornehmen, aber das Fahrzeug liegt fantastisch.»

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«Wir sind allerdings dem Leistungsdefizit ausgeliefert, das wir haben. Die Zuverlässigkeit ist sehr gut, aber wenn einem die Geschwindigkeit auf der Geraden gegenüber den Mercedes fehlt, dann ist es sehr, sehr schwer, weiter vorzurücken.»

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«Wir müssen für den Rest der Saison damit rechnen, dass es einfach so bleibt. Also werden wir uns darauf konzentrieren, das Auto weiter zu verbessern und so die Lücke zu schliessen.»

«Wenn wir in einigen Rennen in den Kurven schneller sind, können wir vielleicht näher herankommen und die Spitzenreiter unter Druck setzen.»

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