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Lewis Hamilton (Ferrari/6.): «Mit Änderungen happy, mit Startplatz nicht»

Ferrari-Star Lewis Hamilton muss sich bei Ferrari – einmal mehr – hinter Charles Leclerc anstellen. Der Monegasse hat in Miami den sechsten Startplatz erzielt, Lewis P6. Wie sich Hamilton das erklärt.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

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Startplatz 6 für Ferrari-Star Lewis Hamilton, das ist natürlich nicht, was sich der Rekord-Champion vorgenommen hatte. Immerhin hat er selber festgehalten, dass er mit dem 2026er Ferrari besser zurande kommt als mit mit letztjährigen Ferrari. Dennoch hat Leclerc die Nase vorn, wieder mal, der Monegasse ist in Miami Drittschnellster, hinter Kimi Antonelli und Max Verstappen.

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Lewis Hamilton nach dem spannenden Abschlusstraining zum Grossen Preis von Miami: «Wir haben uns verbessert, keine Frage. Wir haben viele Änderungen am Auto vorgenommen. Es gab keine Software- oder Leistungsprobleme. Ich glaube, die vorgenommenen Änderungen haben uns geholfen, Fortschritte zu machen. In Q2 war das Gefühl im Auto gut, in Q3 konnte ich nicht das Beste geben.»

Allerdings: In Q1 war Leclerc schon schneller (Charles Zweiter, Hamilton Siebter), in Q2 war Charles Drittschnellster und Lewis auf P5.

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Hamilton weiter: «Ich bin mit dem sechsten Platz nicht zufrieden, das ist nicht, wo ich sein will. Aber ich bin zufrieden mit den Änderungen am Ferrari, weil wir besser geworden sind.»

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«Eine Platzierung unter den besten Drei ist möglich. Es wäre schön gewesen, das Wochenende mit der Fahrzeugbalance wie am Schluss zu beginnen. Ich glaube, der Simulator hat uns da in die falsche Richtung geführt.»

«Mercedes hat nichts Neues nach Miami gebracht, oder besser gesagt, sie haben Neuerungen, aber nicht im gleichen Mass wie die Gegner. Ihr Update-Paket kommt wohl erst beim nächsten Rennen. Was uns angeht: Das Team hat wirklich hart gearbeitet, um unsere Neuerungen alle rechtzeitig fertigzustellen. Das ist ein Schritt nach vorn, aber auch die Anderen haben einen Schritt gemacht.»

«Wir haben gesehen, McLaren Updates mitgebracht hat, die aber deutlich mehr gebracht haben, als sie erwartet hatten. Das ist nicht das, was wir festgestellt haben. Sie machen etwas anders. Red Bull Racing geht mit dem Frontflügel auch einen anderen Weg, wir müssen herausfinden, ob es da etwas gibt, das wir verbessern können.»

Was den Grand Prix angeht, so meint Hamilton: «Ich glaube, dass der Regen die grösste Rolle spielen wird. Trotzdem bin ich mit dem Set-up, das ich heute hatte, zuversichtlich.»

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«Ich bin mit diesen Autos und diesen Reifen mehr gefahren als jeder andere. In Fiorano war es hart. Ich habe in zwei Tagen 300 Runden gedreht, auf künstlich bewässerter Bahn. Wenn man sich anschaut, wie die Regelhüter die Temperaturen der Heizdecken für die Intermediates angepasst haben – das ist etwas, das ich vorgeschlagen und auf das ich bestanden habe. Es ist schön zu sehen, dass sie einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich habe auch gesagt, dass wir die Heizdecken für die Regenreifen wieder einführen müssen. Bei den Tests habe ich sie so aufziehen lassen, und das war viel besser. Im Rennen hier in Miami werden wir sie alle an den Autos haben.»

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