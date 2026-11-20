Ferrari schwimmt am nassen ersten Trainingstag von Las Vegas flott mit: Charles Leclerc hielt auf dem schnellen Strip Circuit eine ganze Weile lang die Bestzeit, ganz zum Schluss profitierten George Russell (Mercedes) und Pierre Gasly (Alpine) von den besseren Bedingungen und schoben sich noch vor den Monegassen.

Werbung

Werbung

Lewis Hamilton zeigte zwischendurch mit einigen Sektor-Bestzeiten, dass er nicht nur mit seinem neuen Helm glänzen kann. Aber ausgerechnet bei seinem vielversprechendsten Versuch stand ihm ausgerechnet sein langjähriger Mercedes-Teamgefährte Valtteri Bottas im Weg herum.

Der siebenfache Weltmeister wurde vom zehnfachen GP-Sieger übel eingebremst. Der Engländer zog auf gleiche Höhe mit dem Finnen und machte eine genervte Handgeste. Dann schnaufte der Brite am Funk: «Ich würde gerade übel blockiert.»

Renningenieur Carlos Santi: «Ja, haben wir gesehen – schade, bis dahin war deine Runde sehr gut.»

Werbung

Werbung

Erstaunlicherweise hatten die FIA-Regelhüter das wohl nicht gesehen oder fanden das nicht weiter Untersuchungs-würdig. Wir haben schon Strafen für weniger gravierende Situationen erlebt.

Am Ende wurde Hamilton Sechstschnellster und fasste seinen Tag so zusammen: «Solch einen Tag kannst du glatt vergessen, was die Erkenntnisse angeht, wir gehen blind in die Quali.»

«Ich musste das erste Training aussitzen, aber wegen der misslichen Verhältnisse spielte das dieses Mal keine Rolle. Wir konnten ausloten, wie sich die Bedingungen verändern beim heiklen Schritt vom Regenreifen zum Intermediate, da lernst du immer etwas. Aber die Quali wird im Trockenen stattfinden, das ist eine ganz andere Herausforderung.»