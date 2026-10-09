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Lewis Hamilton (Ferrari/6.) nach Singapur-Poker: «Das geht auf meine Kappe»

Singapur: Ferrari-Star Lewis Hamilton liegt hinter dem Teamkollegen Charles Leclerc. In der Sprint-Quali ist der Monegasse Dritter, der Brite Sechster. Lewis: «Das muss ich auf meine Kappe nehmen.»

Formel 1

Lewis Hamilton im Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

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Der vierfache Singapur-GP-Sieger Lewis Hamilton hat derzeit gegen seinen Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc das Nachsehen. Leclerc im einzigen freien Training Zweiter, Hamilton Vierter. Im ersten Teil der Sprint-Quali Leclerc erneut Zweiter, Hamilton wieder Vierter. In SQ2 Leclerc Schnellster, Hamilton auf P2. Und in SQ3 schliesslich Leclerc mit der drittschnellsten Zeit, Lewis Hamilton hat aber lediglich Startplatz 6 herausholen können.

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Was bei flotten Runden immer wieder auffiel: In den ersten beiden Pistensektoren ist Hamilton oft mindestens auf Augenhöhe mit Leclerc, verliert dann aber im letzten Streckenabschnitt. Das kann an der Abstimmung liegen, vielleicht auch am Reifengebrauch. Jedenfalls tat sich der Rekord-Champion sichtlich schwer mit der Traktion.

So oder so sagt der 106-fache GP-Sieger Hamilton nach der Sprint-Quali von Singapur: «Es sah in SQ1 und SQ2 ganz gut aus, und dann weiss ich wirklich nicht, wo wir den Faden verloren haben. Wir haben einen etwas anderen Einsatzplan als die Anderen gewählt. Das war jedoch meine Wahl, und ich denke, ich habe das falsch gemacht. Platz 6, das geht auf meine Kappe.»

Im Artikel erwähnt

«Mit den weichen Reifen schmierte mir das Heck immer wieder weg, ich weiss nicht, ob die Hinterreifen noch nicht auf Temperatur waren oder ob sie schon überhitzten. Der Wagen lag sehr unruhig, ganz viel Übersteuern, einfach insgesamt keine gute Runde.»

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«Auf den mittelharten Reifen in SQ1 und SQ2 lag mein Auto anständig. Auf den weichen Reifen war das ganz anders. Zunächst haben die Vorderreifen nicht gebissen, dann die hinteren nicht. Die gute Balance von zuvor war futsch.»

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«Offensichtlich hatten wir in den ersten beiden Quali-Teilen das nötige Tempo, und dann auf einmal konnte ich einfach nicht mehr angreifen. Ich hatte aus irgendeinem Grund auf der letzten Runde keinen Grip mehr auf der Hinterachse.»

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