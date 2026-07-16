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Lewis Hamilton (Ferrari) als Pessimist: Rückstand auf Mercedes zu gross?

Der englische Ferrari-Superstar Lewis Hamilton ist erster Mercedes-Verfolger. Kann Ferrari auch in den Ardennen zuschlagen? Der siebenfache Weltmeister schätzt die Lage der Italiener ein.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

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FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Der WM-Stand deutet darauf hin: Wenn jemand das Mercedes-Duo am Titelgewinn 2026 hindern will, dann ist es Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton.

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Vor dem Belgien-GP steht das in der Fahrer-WM so aus: Kimi Antonelli führt mit 179 Punkten, auf Platz 2 folgt sein Teamgefährte und Titelrivale George Russell (154), dann lauert Ferrari-Superstar Lewis Hamilton (147).

Aus Ferrari-Sicht das ideale Szenario für den Rennklassiker in den Ardennen: Ein Sieg von Lewis Hamilton und eine Portion Pech für das Mercedes-Duo.

Im Artikel erwähnt

Aber Hamilton, der erfolgreichste aller Formel-1-Fahrer, ist viel zu lange in der Vollgasbranche, um von Ideal-Szenarien zu träumen. Der Barcelona-GP-Sieger steht mit beiden Füssen fest auf den Boden und weiss genau, was er vom Belgien-GP erwarten kann, den er fünf Mal gewinnen konnte (2014/2015, 2019/2020, 2024).

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Hamilton sagt: «Ich schätze, für uns wird Belgien ein hartes Stück Arbeit, denn wir haben hier so viele Geraden. Wir werden zurückliegen, aber mir ist noch nicht klar, um wie viel genau.»

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17.07.2026 - 13:15

«In Silverstone war es so, dass wir der Spitze näher waren als erwartet. Aber in England haben wir viele Kurven. Hier haben wir gemessen an Silverstone 50 Prozent mehr Geraden, also gehe ich davon aus, dass unser Rückstand grösser sein wird als beim letzten Rennen. In England lagen wir im Schnitt zwischen drei und vier Zehntelsekunden zurück, das werden wir hier kaum erreichen.»

«Aber wir lassen nicht locker, und ich bin stolz auf das Team, wie wir bei jedem Rennen neue Teile am Wagen haben. Wir beschränken uns nicht auf grosse Upgrades zwei oder drei Mal pro Jahr, sondern wir packen sofort ans Auto, wovon wir uns Fortschritte versprechen.»

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