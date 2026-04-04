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«Nicht annähernd so erfolgreich»: Lewis Hamilton antwortet seinen Kritikern

Lewis Hamilton ist froh, es mit seinem guten Saisonstart seinen Kritikern zu zeigen. Der Ferrari-Pilot über negative Äußerungen von «einigen gewissen Leuten, die nicht annähernd so erfolgreich waren»…

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lewis Hamilton in Suzuka
Lewis Hamilton in Suzuka
Foto: XPB
Lewis Hamilton in Suzuka
© XPB

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Lewis Hamilton ist zurück auf dem Siegertreppchen der Formel 1 – und froh, es den Kritikern zeigen zu können. In Shanghai fuhr er aufs Podium, konnte die positive Entwicklung in Erfolge ummünzen. Er steht an WM-Rang 4. Immerhin. Seit dem Winter ist klar zu erkennen: Hamilton hat sein Strahlen zurück.

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Im Interview mit unseren Kollegen von formula1.com sagte der Ferrari-Pilot über seine schwierige Zeit ohne Erfolge auf der Strecke, vor allem während der Ära Ground-Effekt-Autos von 2022 bis 2025, mit denen er sich sehr schwertat: «Wenn man schwierige Jahre hat, tauchen überall jede Menge Fragen auf.»

Hamilton: «Einige gewisse Leute...»

Hamilton: «Letztendlich habe ich gesehen, wie einige gewisse Leute, die nicht annähernd so erfolgreich waren wie ich, sich negativ geäußert haben – so wie sie es auch heute noch tun. Und es war ein tolles Gefühl, zurückzukommen, in diese Saison zu starten und stark zu beginnen, um zu zeigen, dass ich immer noch das Zeug dazu habe, ganz vorne mitzufahren, und ich werde weiterhin da sein und versuchen, genau das zu liefern.» Wen er damit meinte, erklärte Hamilton nicht genauer.

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81

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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George Russell

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McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

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BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

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BWT Alpine Formula One Team

10

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+32,340

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

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+32,677

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4

09

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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30

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