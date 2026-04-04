«Nicht annähernd so erfolgreich»: Lewis Hamilton antwortet seinen Kritikern

Lewis Hamilton ist zurück auf dem Siegertreppchen der Formel 1 – und froh, es den Kritikern zeigen zu können. In Shanghai fuhr er aufs Podium, konnte die positive Entwicklung in Erfolge ummünzen. Er steht an WM-Rang 4. Immerhin. Seit dem Winter ist klar zu erkennen: Hamilton hat sein Strahlen zurück.

Im Interview mit unseren Kollegen von formula1.com sagte der Ferrari-Pilot über seine schwierige Zeit ohne Erfolge auf der Strecke, vor allem während der Ära Ground-Effekt-Autos von 2022 bis 2025, mit denen er sich sehr schwertat: «Wenn man schwierige Jahre hat, tauchen überall jede Menge Fragen auf.»

Hamilton: «Letztendlich habe ich gesehen, wie einige gewisse Leute, die nicht annähernd so erfolgreich waren wie ich, sich negativ geäußert haben – so wie sie es auch heute noch tun. Und es war ein tolles Gefühl, zurückzukommen, in diese Saison zu starten und stark zu beginnen, um zu zeigen, dass ich immer noch das Zeug dazu habe, ganz vorne mitzufahren, und ich werde weiterhin da sein und versuchen, genau das zu liefern.» Wen er damit meinte, erklärte Hamilton nicht genauer.