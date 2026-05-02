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Lewis Hamilton/Ferrari auf P7: «Ich hatte gehofft, es würde besser laufen»

Der siebenfache F1-Champion Lewis Hamilton (41) ist in Miami von Charles Leclerc entzaubert worden, wieder mal. Der Brite geht als Siebter in den Sprint: «Das Auto fühlte sich nicht besonders gut an.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

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Langsam wird es zur Tatsache: An purem Speed hat Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc das Nachsehen. Rennintelligenz und Taktieren im Grand Prix ist wieder etwas Anderes. Aber in Miami zog Hamilton gegen Leclerc den Kürzeren, im ersten Training und auch in der Sprint-Quali.

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Während der Monegasse Leclerc im einzigen Training mit der Bestzeit glänzte, tauchte Hamilton nach 90 Minuten auf P4 auf. Und als es in der Sprint-Quali um die Startaufstellung für das kurze Rennen vom Samstag ging, erkämpfte Charles P4, während Rekord-Champion Hamilton mit Startplatz 7 vorliebnehmen muss.

Lewis Hamilton monierte nach der Sprint-Quali mangelnden Speed seines Ferrari SF-26: «Wir wussten nicht so recht, was uns erwarten würde, Ich hatte gehofft, dass es besser laufen würde, aber das Auto fühlte sich nicht besonders gut an.»

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Auf die Frage, ob das Team erwartet hatte, dass die Verbesserungen mehr bringen würden, antwortet der Brite: „Ich weiss es nicht. Ich dachte, wir würden stärker sein.»

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«Wir müssen über Nacht viel Arbeit investieren, um herauszufinden, warum wir nicht so schnell sind wie erhofft. Ich war mit vielen Hoffnungen angereist, davon überzeugt, dass wir besser aussehen würden, aber das ist nicht passiert.»

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