Lewis Hamilton/Ferrari aus Sicht von Jock Clear: Wieso es 2026 besser läuft

Der Engländer Jock Clear (62), viele Jahre Renningenieur in der Königsklasse, war kürzlich in einem Podcast meines Kollegen Peter Windsor zu Gast. Dabei hat Clear auch über Ferrari-Ass Lewis Hamilton gesprochen.

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Der erfahrene Clear (früher bei Williams, BAR, Honda, Mercedes und Ferrari) sagt: «Ferrari ist in letzter Zeit oft zur Zielscheibe vieler Fans geworden. Einiges an Kritik mag vielleicht berechtigt gewesen sein, aber ich denke, vieles war auch unfair. Wir alle haben Lewis' Schwierigkeiten im letzten Jahr gespürt. Doch meiner Ansicht nach war das nie so dramatisch wie Andere das gesehen haben.»

Jock Clear Foto: XPB Jock Clear © XPB

«Die Anpassungsprobleme von Lewis haben gezeigt, wie schwierig das Ganze ist. Klar haben die Leute schnell behauptet: ‚Ach, Lewis hatte einfach jahrelang das beste Auto, deshalb hat er all diese Meisterschaften gewonnen.’ Fakt ist vielmehr: Wenn man das Team wechselt, und dann wird man mit einer anderen Kultur konfrontiert, man spürt eine andere DNA im Team und auch beim Auto, dann hat jeder daran zu kauen, auch Lewis Hamilton.»

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«Mit einem Jahr Erfahrung bei Ferrari, dem Aufbau von Beziehungen und der Einbringung seiner Ideen in die Entwicklung sieht man in dieser Saison nun den Unterschied.»

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