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Lewis Hamilton (Ferrari): «Darum sollte sich die FIA schleunigst kümmern»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton moniert nach dem Mexiko-GP: «Mit diesen Motoren kannst du einfach nicht richtig angreifen. Darum sollte sich die FIA schleunigst kümmern.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Verstappen gegen Hamilton in Mexiko
Verstappen gegen Hamilton in Mexiko
Foto: XPB
Verstappen gegen Hamilton in Mexiko
© XPB

Im Artikel erwähnt

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So unterhielten sich Mexiko-GP-Sieger Max Verstappen und sein Verfolger Lewis Hamilton nach dem spannenden Rennen. Lewis: «Ihr habt einfach zu viel Power auf den Geraden, verflixt nochmal.» – Verstappen: «Das brauchte ich auch, so schnell, wie ihr in den Kurven seid.»

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Beide Mehrfach-Weltmeister betonten das so genannte Clipping, wenn ein modernes Formel-1-Auto am Ende der Geraden langsamer wird, weil die Antriebseinheit Energie aufnimmt.

Hamilton: «Das ist so doof, dieses Clipping.» – Max: «Ja, das ist wahr, das killt jeden Überholversuche in Kurve 1 hinein.» – Lewis: «Ich verstehe die einfach nicht, es ist fast, als hätten sie keinen gesunden Menschenverstand.»

Im Artikel erwähnt

Später vertiefte Lewis Hamilton: «So kann man einfach nicht überholen, da stimmen mir Max und Kimi sicher zu. Darum sollte sich die FIA nun schleunigst kümmern. Wir haben diesen Clip am Ende der Geraden, wo man nicht über eine bestimmte Geschwindigkeit hinauskommt, also folgt jeder dem anderen.»

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«Es ist das Dümmste, was es gibt, wenn du hinterherfährst und ein wenige mehr Schwung im Windschatten hast. Du solltest dann doch in der Lage sein, an deinem Gegner vorbeizukommen, um eine Chance zum Überholen zu haben. Aber Clipping macht alles kaputt.»

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«Das ist die schlechteste Motoreinstellung, die wir im Sport je hatten, das begünstigt doch nicht guten Rennsport. Daher haben wir leider im Mexiko-GP nicht so viele Überholmanöver erlebt. Und das ist schade.»

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