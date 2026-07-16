Lewis Hamilton/Ferrari: Der entscheidende Vorteil im Kampf gegen Mercedes?

Lewis Hamilton und Charles Leclerc lassen die Tifosi träumen: Mit dem Engländer in Barcelona und dem Monegassen in Silverstone hat Ferrari zwei der drei letzten Rennen gewonnen, und natürlich nährt das die Hoffnung der treuen Ferrari-Fans, dass in Sachen WM-Titel endlich etwas vorwärts geht.

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Wäre auch verdammt nochmal Zeit: Letzter WM-Titel eines Ferrari-Piloten? Kimi Räikkönen 2007. Letzter Konstrukteurs-WM-Titel: 2008.

Aber der gegenwärtige WM-Dritte Lewis Hamilton dämpft die Erwartungen der Tifosi. Vor dem Belgien-GP hat der erfolgreichste Formel-1-Fahrer festgehalten: «In Sachen Antriebseinheit können wir Fahrer nicht viel tun. Da liegt es an unseren Motorspezialisten, mehr aus dem Hybridaggregat zu kitzeln.»

«Wir erkennen da, dass Mercedes im Sachen Batterie-Leistung mehr aus der Antriebseinheit holt. Also müssen wir da nachlagen.»

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«Was Charles und ich hingegen tun können – den Technikern so viele Informationen als möglich zu liefern darüber, was wir hinter dem Lenkrad brauchen. Gasannahme, Schaltmanöver, Getriebeabstufung, hier können wir uns einbringen. Und wir machen uns ständig stark für Verbesserungen, die wir dann im Rennsimulator ausprobieren»

Der grosse Pluspunkt gemäss Lewis: «Unsere Standfestigkeit, da hatten die Mercedes-Fahrer bislang grössere Sorgen als ich.»

Und genau da wittert der 106-fache GP-Sieger einen vielleicht entscheidenden Vorteil: «Es dauert Monate, um punkto Zuverlässigkeit gewisse Teile zu entwerfen und zu bauen. Wir haben ein standfestes Auto und einen verlässlichen Motor. Darauf können wir aufbauen.»