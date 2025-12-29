Lewis Hamilton (Ferrari): Der Nachfolger steht bereit

Oliver Bearman hat im letzten Saisondrittel 2025 den inneren Turbo angeworfen: Neunter Startplatz in Singapur, danach P9 im Grand Prix. Achter Startplatz in Texas, im Rennen erneut Neunter. Neunter Startplatz in Mexiko, gefolgt von einem fabelhaften vierten Platz. Startplatz 8 in Brasilien und von dort Sechster, danach Zehnter in Las Vegas. Eine bärenstarke Serie.

Bearman hat sich für Plan B von Ferrari empfohlen: Sollte Lewis Hamilton wider Erwarten seinen Vertrag nicht erfüllen und der Formel 1 den Rücken wenden, könnten die Italiener den 20-jährigen Oliver an die Seite von Charles Leclerc rücken.

Bearman fühlt sich bereit und hat zum Saisonschluss in einer Medienrunde gesagt: «Nun, ich fahre in der Formel 1, da muss man an sich selbst glauben. Also ja, ich bin der Ansicht, ich bin bereit für die Beförderung – aber ich muss mich weiterhin beweisen. Es ist nicht so, dass sich nach fünf oder sechs guten Rennen plötzlich alles ändert.»

«Man vergisst schnell mal, dass ich mitten in der Saison vier Mal hintereinander Elfter geworden bin. Das war zwar konstant, aber eben nicht gut genug.»

«Ich habe mich definitiv verbessert, besonders nach der Sommerpause. Ich habe einen richtig guten Rhythmus und Schwung gefunden, daher würde ich sagen, dass ich bereit bin.»

Britische Fahrer bei Ferrari

Das war vielleicht ein Paukenschlag zu Beginn des Formel-1-Jahres 2024! Lewis Hamilton geht zu Ferrari, ab 2025 wird der erfolgreichste Grand-Prix-Pilot für den erfolgreichsten Grand-Prix-Rennstall antreten. Die Bilanz nach Jahr 1 ist mässig: kein Podestplatz in einem Grand Prix, nur WM-Sechster, da ist der Sprint-Sieg in China auch kein Trost.

Ein Brite in Maranello: Wie oft ist das eigentlich vorgekommen? Wir sagen es hier und erklären auch gleich, wie erfolgreich die schnellen Männer von der Insel als Formel-1-Werksfahrer von Ferrari gewesen sind (Piloten mit privat eingesetzten Ferrari klammern wir hier aus).

Zehn Fahrer aus Grossbritannien sind für Ferrari angetreten, aber der grosse Wurf wurde es nur für zwei – Mike Hawthorn und John Surtees, als Weltmeister 1958 und 1964.

Der vor Lewis Hamilton letzte Pilot aus Grossbritannien in Maranello war Eddie Irvine. Nachdem sich Michael Schumacher in Silverstone 1999 Beinbrüche zugezogen hatte, wäre der Nordire um ein Haar gegen Mika Häkkinen Champion geworden.

Von den Briten am meisten Rennen mit Ferrari hat Irvine bestritten (65), am meisten Rennen mit Ferrari gewonnen haben Surtees und Irvine (je 4), am meisten Pole-Positions eroberten Hawthorn und Surtees (ebenfalls je 4).

Surtees und Mansell gehörten zu den vielen Piloten, die Maranello ernüchtert den Rücken wandten – zu viel Politik, zu viel unnötiger Druck.