Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton (Ferrari): Der Nachfolger steht bereit

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton beteuert, dass er seinen Vertrag bei Ferrari erfüllen und auch die kommenden Jahre fahren wird. Ferrari hat aber längst einen Plan B – und der heisst Oliver Bearman.

Mathias Brunner
Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: GuidoDeBortoliLAT/Getty Images
Lewis Hamilton
© GuidoDeBortoliLAT/Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Oliver Bearman hat im letzten Saisondrittel 2025 den inneren Turbo angeworfen: Neunter Startplatz in Singapur, danach P9 im Grand Prix. Achter Startplatz in Texas, im Rennen erneut Neunter. Neunter Startplatz in Mexiko, gefolgt von einem fabelhaften vierten Platz. Startplatz 8 in Brasilien und von dort Sechster, danach Zehnter in Las Vegas. Eine bärenstarke Serie.

Werbung

Werbung

Bearman hat sich für Plan B von Ferrari empfohlen: Sollte Lewis Hamilton wider Erwarten seinen Vertrag nicht erfüllen und der Formel 1 den Rücken wenden, könnten die Italiener den 20-jährigen Oliver an die Seite von Charles Leclerc rücken.

Oliver Bearman
Oliver Bearman
Foto: GuidoDeBortoliLAT/Getty Images
Oliver Bearman
© GuidoDeBortoliLAT/Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Bearman fühlt sich bereit und hat zum Saisonschluss in einer Medienrunde gesagt: «Nun, ich fahre in der Formel 1, da muss man an sich selbst glauben. Also ja, ich bin der Ansicht, ich bin bereit für die Beförderung – aber ich muss mich weiterhin beweisen. Es ist nicht so, dass sich nach fünf oder sechs guten Rennen plötzlich alles ändert.»

Werbung

Werbung

«Man vergisst schnell mal, dass ich mitten in der Saison vier Mal hintereinander Elfter geworden bin. Das war zwar konstant, aber eben nicht gut genug.»

«Ich habe mich definitiv verbessert, besonders nach der Sommerpause. Ich habe einen richtig guten Rhythmus und Schwung gefunden, daher würde ich sagen, dass ich bereit bin.»

Britische Fahrer bei Ferrari

Das war vielleicht ein Paukenschlag zu Beginn des Formel-1-Jahres 2024! Lewis Hamilton geht zu Ferrari, ab 2025 wird der erfolgreichste Grand-Prix-Pilot für den erfolgreichsten Grand-Prix-Rennstall antreten. Die Bilanz nach Jahr 1 ist mässig: kein Podestplatz in einem Grand Prix, nur WM-Sechster, da ist der Sprint-Sieg in China auch kein Trost.

Werbung

Werbung

Ein Brite in Maranello: Wie oft ist das eigentlich vorgekommen? Wir sagen es hier und erklären auch gleich, wie erfolgreich die schnellen Männer von der Insel als Formel-1-Werksfahrer von Ferrari gewesen sind (Piloten mit privat eingesetzten Ferrari klammern wir hier aus).

Zehn Fahrer aus Grossbritannien sind für Ferrari angetreten, aber der grosse Wurf wurde es nur für zwei – Mike Hawthorn und John Surtees, als Weltmeister 1958 und 1964.

Der vor Lewis Hamilton letzte Pilot aus Grossbritannien in Maranello war Eddie Irvine. Nachdem sich Michael Schumacher in Silverstone 1999 Beinbrüche zugezogen hatte, wäre der Nordire um ein Haar gegen Mika Häkkinen Champion geworden.

Von den Briten am meisten Rennen mit Ferrari hat Irvine bestritten (65), am meisten Rennen mit Ferrari gewonnen haben Surtees und Irvine (je 4), am meisten Pole-Positions eroberten Hawthorn und Surtees (ebenfalls je 4).

Werbung

Werbung

Surtees und Mansell gehörten zu den vielen Piloten, die Maranello ernüchtert den Rücken wandten – zu viel Politik, zu viel unnötiger Druck.

  • Britische Piloten bei Ferrari

  • Mike Hawthorn

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 1953–1955 sowie 1957/1958

  • Anzahl Rennen: 35

  • Pole-Positions: 4

  • Beste Rennrunden: 6

  • Siege: 3

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: Weltmeister 1958

  • Peter Collins

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 1956–1958

  • Anzahl Rennen: 20

  • Pole-Positions: 0

  • Beste Rennrunden: 0

  • Siege: 3

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-3. 1956

  • Cliff Allison

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 1959/1960

  • Anzahl Rennen: 7

  • Pole-Positions: 0

  • Beste Rennrunden: 0

  • Siege: 0

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-12. 1960

  • Tony Brooks

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 1959

  • Anzahl Rennen: 7

  • Pole-Positions: 2

  • Beste Rennrunden: 1

  • Siege: 2

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-2. 1959

  • John Surtees

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 1963–1966

  • Anzahl Rennen: 30

  • Pole-Positions: 4

  • Beste Rennrunden: 6

  • Siege: 4

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: Weltmeister 1964

  • Mike Parkes

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 1966/1967

  • Anzahl Rennen: 6

  • Pole-Positions: 1

  • Beste Rennrunden: 0

  • Siege: 0

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-8. 1966

  • Jonathan Williams

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 1967

  • Anzahl Rennen: 1

  • Pole-Positions: 0

  • Beste Rennrunden: 0

  • Siege: 0

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: –

  • Derek Bell

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 1968

  • Anzahl Rennen: 2

  • Pole-Positions: 0

  • Beste Rennrunden: 0

  • Siege: 0

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: –

  • Nigel Mansell

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 1989/1990

  • Anzahl Rennen: 31

  • Pole-Positions: 3

  • Beste Rennrunden: 6

  • Siege: 3

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-4. 1989

  • Eddie Irvine

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 1996-1999

  • Anzahl Rennen: 65

  • Pole-Positions: 0

  • Beste Rennrunden: 1

  • Siege: 4

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-2. 1999

  • Lewis Hamilton

  • Einsatzjahre mit Ferrari: 2025

  • Anzahl Rennen: 24

  • Pole-Positions: 0

  • Beste Rennrunden: 1

  • Siege: 0

  • Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-6. 2025

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien