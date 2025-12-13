Weiter zum Inhalt
Lewis Hamilton (Ferrari): «Eine enorm herausfordernde Zeit»

Lewis Hamilton ist in seiner ersten Saison für Ferrari ohne Podium geblieben. Er sagt: «Es spielt keine Rolle, wie oft man das schon erlebt hat oder wie oft man schwierige Zeiten durchgemacht hat.»

Silja Rulle

Von

Formel 1

Nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi schien Ferrari-Pilot Lewis Hamilton einfach nur noch weg zu wollen: nach Hause, Zeit mit der Familie verbringen, das Handy «in den Mülleimer werfen» und mal nicht an Motorsport denken. Schon gar nicht an die abgelaufene Saison.

Nach dem Finale in Abu Dhabi sagte Hamilton: «Ich denke nur an Weihnachten. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich denke nicht darüber nach, wie es gelaufen ist, wie es funktioniert hat. Ich muss es loslassen. Ich denke nicht über die Zukunft nach. Ich denke nur an Weihnachten.»

Für Hamilton sollte 2025 eigentlich der große Neuanfang mit Ferrari sein, möglicherweise ein neuer Angriff auf einen achten WM-Titel. Doch herauskam ein Jahr mit großen Eingewöhnungs- und Umgewöhnungsschwierigkeiten – und ohne Podium. In China gewann er den Sprint (der nicht in die offizielle GP-Statistik fällt), ansonsten waren die Lichtblicke in seiner ersten Saison in Rot rar. Viermal verpasste er knapp das Podium, dazu kamen private Rückschläge wie der Tod seines geliebten Hundes Roscoe.

Hamilton: «Es ist eine enorm herausfordernde Zeit. Es spielt keine Rolle, wie oft man das schon erlebt hat oder wie oft man schwierige Zeiten durchgemacht hat. Eine schwierige Zeit ist immer eine Herausforderung, die es zu bewältigen gilt.» Nach dem verlorenen WM-Finale 2021 kam es für Hamilton Schlag auf Schlag: Das neue Reglement 2022 setzte Mercedes nicht gut um. Der erhoffte Neuanfang bei Ferrari lief zumindest in der ersten Saison nicht so glorreich wie erhofft.

Hamilton: «Ich glaube, was mich am meisten überrascht, ist, dass ich immer noch aufrecht stehe. Ich habe immer noch meine Schultern zurück und meinen Kopf oben. Ich habe alles gegeben und werde einfach weitermachen.»

Vielleicht ein Lichtblick fürs kommende Jahr: 2026 tritt ein komplett neues Reglement in Kraft, das sowohl Motoren als auch Chassis komplett revolutioniert. Noch weiß niemand so wirklich, wie das Kräfteverhältnis dann aussieht. Neues Reglement, neues Glück – und vielleicht bessere Zeiten für Lewis Hamilton und Ferrari?

