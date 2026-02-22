Weiter zum Inhalt
Lewis Hamilton (Ferrari) emotional: «Hatte vergessen, wer ich bin!»

Lewis Hamilton meldet sich nach den Formel-1-Tests mit einer emotionalen Botschaft zu Wort. Der Ferrari-Pilot schrieb: «Für einen Moment hatte ich vergessen, wer ich bin.»

Silja Rulle

Von

Formel 1

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton
Ferrari-Pilot Lewis Hamilton
Foto: XPB Images
Ferrari-Pilot Lewis Hamilton
© XPB Images

Lewis Hamilton hat wieder Biss! Während der siebenfache Weltmeister Ende der Saison 2025 noch in Stimmungstief und Performance-Krise war, scheint jetzt der alte Hamilton zurück. Schon bei den Tests in Bahrain strahlte der Brite wieder auffällig viel, wirkte nach langer Zeit der Rückschläge wieder zuversichtlich. Kein Wunder: Sein Ferrari läuft richtig gut!

Einen Tag nach Ende der letzten F1-Tests vor der neuen Saison meldete sich Hamilton auf Social Media zu Wort. Auf Instagram schrieb er: «Das war's mit den Tests. Es ist inspirierend zu sehen, wie ein Team alle Register zieht, um ein Auto zu bauen. Das ist für mich der faszinierendste Teil dieses Jobs. Alles wird von Grund auf neu gebaut und immer wieder neu entworfen und überarbeitet. Und dann gibt es nur wenige von uns, die diese Maschine auf die Probe stellen dürfen.»

Emotionales Statement von Lewis Hamilton

Der Altmeister (380 GPs) über die Leidenschaft für seinen Job: «Dieses Gefühl wird nie langweilig. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen im Team in der Fabrik für die harte Arbeit bedanken, die sie geleistet haben, um diesen Punkt zu erreichen! Ich bin wirklich dankbar. Ich liebe diesen Job so sehr und ich liebe es, mit meinem Team zu arbeiten und für die Fans zu fahren. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich das tun kann, was ich tue, und ich freue mich auf die kommende Saison.»

Lewis Hamilton mit guter Laune bei den Bahrain-Tests
Lewis Hamilton mit guter Laune bei den Bahrain-Tests
Foto: XPB Images
Lewis Hamilton mit guter Laune bei den Bahrain-Tests
© XPB Images

Und dann wird der Ferrari-Pilot emotional: «Ich bin wieder bereit und voller Energie. Ich gehe nirgendwo hin, also bleibt mir treu. Für einen Moment hatte ich vergessen, wer ich bin, aber dank euch und eurer Unterstützung werdet ihr diese Einstellung nicht wieder sehen. Ich weiß, was zu tun ist. Das wird eine verdammt gute Saison. Ich habe alles gegeben, um heute hier zu sein. Los geht's, Team!!!»

Der Ferrari-Heckflügel steht dieses Jahr bei Bedarf Kopf
Der Ferrari-Heckflügel steht dieses Jahr bei Bedarf Kopf
Foto: XPB Images
Der Ferrari-Heckflügel steht dieses Jahr bei Bedarf Kopf
© XPB Images

Speziell zum Ende der vergangenen Saison hin hatte sich Hamilton mehrmals harsch geäußert, öffentlich mit einem Rücktritt geliebäugelt und eine tiefe Frustration ausgestrahlt («ich denke einfach nur noch an Weihnachten»). Ein äußerst positiver Test vor der neuen Saison scheint Hamilton nun offenbar einen neuen Motivationsschub gegeben zu haben. Ferrari brachte mehrere sichtbare originelle Innovationen mit (u.a. den drehbaren Heckflügel weiter oben im Foto), Hamiltons Kollege Leclerc spulte am letzten Testtag eine Reihe von Top-Zeiten ab.

Die Konkurrenz kann sich also ab dem 8. März in Melbourne auf was gefasst machen: Denn jetzt hat auch noch der siebenmalige Weltmeister am Steuer des Ferrari wieder richtig Biss!

