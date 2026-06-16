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Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Anfang 2025 mit Verletzung gefahren»

Das ist eine wundervolle Rennsport-Story: Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton hat mit Ferrari endlich den Bogen raus und gewinnt den Grossen Preis von Barcelona. Er spricht über das dunkle Jahr 2025.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

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Endlich der erste Grand Prix-Sieg von Lewis Hamilton in Rot, endlich der erste F1-Sieg von Ferrari seit Mexiko 2024. Die Italiener waren am Abend des 14. Juni ganz aus dem Häuschen, aber Sieger Hamilton enthüllte bei aller Freude auch sein Seelenleben – wie schwierig das alles für ihn war in der vermurksten Saison 2025.

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Der nunmehr 106-fache GP-Sieger sagt: «So viele Leute haben an mir gezweifelt, insgeheim, doch auch sehr öffentlich – ganz ehrlich, das war nicht leicht zu verdauen.»

«Meine Zeit bei Ferrari begann Anfang 2025 im Hochgefühl, aber dann entstanden viele Zweifel und viel Negativität. Und das dauerte dann ungefähr ein Jahr. In dieser schwierigen Phase wurde ich von meinen Fans gerettet, von meiner Familie, von meinen Freunden. Sie haben zu mir gehalten.»

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«Ganz ehrlich – während des schwierigen Jahres 2025 schoss mir natürlich durch den Kopf: ‘Uff, vielleicht ist es ja wahr, vielleicht habe ich wirklich diesen letzten Biss verloren.’ Ich bin auch nur ein Mensch. Ich sah Schlagzeilen über mich, und natürlich macht das etwas mit dir.»

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Hamilton enthüllt: «Um Weihnachten 2025 herum begann ich mit einem überaus intensiven Training. Ich ackerte härter denn je, um mich in Form zu bringen. Das ist nicht selbstverständlich, denn Anfang 2025 zog ich mir hier eine Verletzung zu, und daran hatte ich monatelang zu nagen.»

Der siebenfache Formel-1-Champion geht nicht weiter darauf ein, wann und wie genau er sich diese Verletzung zugezogen hat. Aber im Januar 2025 fuhr Ferrari auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen privaten Test, und dabei kam der Brite von der Bahn ab. Damals hiess es, er sei unversehrt geblieben.

Hamilton sagt: «Ich bin in der Form meines Lebens und kann es weiterhin mit Fahrern aufnehmen, die halb so alt sind wie ich.»

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

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George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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66

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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1:20,232

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

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+58,661

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Isack Hadjar

Isack Hadjar

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Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

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Pierre Gasly

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Pierre Gasly

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BWT Alpine Formula One Team

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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