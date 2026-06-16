Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Anfang 2025 mit Verletzung gefahren»

Endlich der erste Grand Prix-Sieg von Lewis Hamilton in Rot, endlich der erste F1-Sieg von Ferrari seit Mexiko 2024. Die Italiener waren am Abend des 14. Juni ganz aus dem Häuschen, aber Sieger Hamilton enthüllte bei aller Freude auch sein Seelenleben – wie schwierig das alles für ihn war in der vermurksten Saison 2025.

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Der nunmehr 106-fache GP-Sieger sagt: «So viele Leute haben an mir gezweifelt, insgeheim, doch auch sehr öffentlich – ganz ehrlich, das war nicht leicht zu verdauen.»

«Meine Zeit bei Ferrari begann Anfang 2025 im Hochgefühl, aber dann entstanden viele Zweifel und viel Negativität. Und das dauerte dann ungefähr ein Jahr. In dieser schwierigen Phase wurde ich von meinen Fans gerettet, von meiner Familie, von meinen Freunden. Sie haben zu mir gehalten.»

«Ganz ehrlich – während des schwierigen Jahres 2025 schoss mir natürlich durch den Kopf: ‘Uff, vielleicht ist es ja wahr, vielleicht habe ich wirklich diesen letzten Biss verloren.’ Ich bin auch nur ein Mensch. Ich sah Schlagzeilen über mich, und natürlich macht das etwas mit dir.»

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Hamilton enthüllt: «Um Weihnachten 2025 herum begann ich mit einem überaus intensiven Training. Ich ackerte härter denn je, um mich in Form zu bringen. Das ist nicht selbstverständlich, denn Anfang 2025 zog ich mir hier eine Verletzung zu, und daran hatte ich monatelang zu nagen.»

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Mathias Brunner Weiterlesen

Der siebenfache Formel-1-Champion geht nicht weiter darauf ein, wann und wie genau er sich diese Verletzung zugezogen hat. Aber im Januar 2025 fuhr Ferrari auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen privaten Test, und dabei kam der Brite von der Bahn ab. Damals hiess es, er sei unversehrt geblieben.

Hamilton sagt: «Ich bin in der Form meines Lebens und kann es weiterhin mit Fahrern aufnehmen, die halb so alt sind wie ich.»