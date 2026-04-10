Zwei Tage in Fiorano: Lewis Hamilton im Ferrari fleißig
Lewis Hamilton testet in der derzeitigen Formel-1-Pause auf der Ferrari-Privatstrecke in Fiorano. Er ist auf nasser Strecke unterwegs. Für den Test der Regenreifen wurde der Kurs bewässert.
Die Formel 1 ist in der Pause, ihr Rekordweltmeister geht aber trotzdem auf die Bahn. Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton absolviert derzeit ein intensives Testprogramm in Fiorano. Dort fährt er für Reifenhersteller Pirelli auf Ferraris Privatstrecke einen Test mit Regenreifen der italienischen Marke. Eigentlich wäre dieses Wochenende der Bahrain-GP gewesen. Doch der kann bekanntermaßen nicht stattfinden.
423 Test-Kilometer für Hamilton im Ferrari
Bei angenehmen 21 Grad und eigentlich trockenen Bedingungen testete der Brite die Full Wets von Pirelli sowie mehrere Varianten Intermediates für leicht nasse und abtrocknende Strecken. Dafür wurde die Strecke künstlich bewässert. Hamilton kam am Ende des ersten Tages am Donnerstag auf 142 Runden und damit 423 Kilometer. Seine schnellste Runde war eine 1:01,031 min. Das ist jedoch nicht aussagekräftig.
Bei den Pirelli-Tests dürfen die Teams keine neuen Teile o.Ä. testen. Es geht lediglich darum, Daten über die Reifen zu sammeln und dabei weiter Routine im Auto zu gewinnen. Ursprünglich war angedacht, dass Charles Leclerc am zweiten Reifentesttag den Ferrari übernimmt. Reifenhersteller Pirelli teilte am Donnerstagabend aber mit, dass Hamilton auch am Freitag wieder im Einsatz sei. Zwei Tage Übung für Hamilton also, um in der fünfwöchigen Pause nicht aus dem Tritt zu kommen.
Noch mehr Fahrer und Teams nutzen die F1-Pause: McLaren und Mercedes testen am 14. und 15. April gemeinsam auf dem Nürburgring.
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