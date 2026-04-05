Lewis Hamilton (Ferrari): Im Wohnwagen in Fiorano, endlich Spaß am Auto
In seiner zweiten Saison für die Scuderia Ferrari findet Lewis Hamilton die Freude an seinem Auto wieder. Und er verrät: In der Vorbereitung lebte er sogar auf dem Teststreckengelände in Fiorano.
Lewis Hamilton hat sein Lächeln zurück! Der Ferrari-Pilot stand in Shanghai erstmals nach über einem Jahr wieder auf einem Grand-Prix-Podium und wirkt auch sonst komplett verwandelt. Im Vorjahr in seiner Premierensaison bei Ferrari wirkte er noch oft niedergeschlagen, gar sprachlos – jetzt scheint er wieder komplett mit Biss und Fröhlichkeit dabei zu sein.
Hamilton wollte möglichst nah am Team sein
An der Entwicklung des neuen 2026er-Autos war Hamilton bei Ferrari erstmals beteiligt. Und der Brite hat dabei sein Team, die Abläufe und Gepflogenheiten besser kennengelernt. Das Vorjahres-Auto war ja noch ohne Hamilton entwickelt worden, der bis einschließlich 2024 für Mercedes fuhr. Mit dem 2025er-Boliden kam er nie wirklich zurecht.
Hamilton: Spaß am neuen Ferrari
Bei unseren Kollegen von der offiziellen Formel-1-Website sagte Hamilton über den Start in dieses neue Jahr, sein zweites bei Ferrari: «Es hat als ein wirklich gutes Jahr angefangen. Allein die Energie innerhalb des Teams und die Art und Weise, wie wir alle zusammenarbeiten, ist wirklich positiv. Ich habe Spaß daran, das neue Auto zu fahren. Es ist ein Auto, an dessen Entwicklung ich im letzten Jahr durch Simulatorfahrten maßgeblich mitgewirkt habe. Daher ist es schön zu sehen, dass einige der Dinge, um die ich gebeten habe, in das Design des Autos eingeflossen sind, und sie zu spüren – und zwar positiv.»
Hamilton über seine Eingewöhnungsphase: «Es ist ein riesiger Unterschied und ein riesiges Abenteuer, und ich glaube, die Leute werden von außen sicher nicht verstehen, wie groß der Schritt ist, wenn man zu einem neuen Team wechselt. Natürlich kann man ankommen und sich ins Cockpit setzen, aber man muss die neuen Instrumente erlernen, eine neue Kultur und eine neue Art, wie die Leute gerne arbeiten, und das in die eigene Arbeitsweise integrieren.»
Es hat so viel besser angefangen
Lewis Hamilton
Viel wurde am 2025er-Auto während der Saison 2025 auch sowieso nicht mehr entwickelt, weil viele Ressourcen ins neue Reglement ab 2026 flossen. Hamilton: «Wenn man sich zum Beispiel das letzte Jahr ansieht, war das das Ende einer Ära von Autos, die wir im Laufe des Jahres nicht weiterentwickelt hatten, sodass wir gewissermaßen mit dem vorliebnehmen mussten, was wir hatten, was letztendlich nicht gut genug war, um um Siege mitzukämpfen. Aber wir haben als Team im letzten Jahr so viele Erkenntnisse gewonnen, und diese wenden wir in diesem Jahr an, und es hat so viel besser angefangen.»
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