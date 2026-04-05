Lewis Hamilton (Ferrari): Im Wohnwagen in Fiorano, endlich Spaß am Auto

Lewis Hamilton hat sein Lächeln zurück! Der Ferrari-Pilot stand in Shanghai erstmals nach über einem Jahr wieder auf einem Grand-Prix-Podium und wirkt auch sonst komplett verwandelt. Im Vorjahr in seiner Premierensaison bei Ferrari wirkte er noch oft niedergeschlagen, gar sprachlos – jetzt scheint er wieder komplett mit Biss und Fröhlichkeit dabei zu sein.

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Hamilton wollte möglichst nah am Team sein

Im Winter habe er das härteste und intensivste Training durchgezogen, das er je absolviert habe, sagte er . Und jetzt verriet er auch: Er ist sogar zwischenzeitlich in ein Motorhome, also eine Art Luxus-Wohnwagen, auf der Ferrari-Teststrecke in Fiorano gezogen, um so nah wie möglich am Team und damit auch der Entwicklung des Autos zu sein. In solchen bestens ausgestatteten Motorhomes nächtigen die Fahrer auch bei vielen Europa-Rennen.

An der Entwicklung des neuen 2026er-Autos war Hamilton bei Ferrari erstmals beteiligt. Und der Brite hat dabei sein Team, die Abläufe und Gepflogenheiten besser kennengelernt. Das Vorjahres-Auto war ja noch ohne Hamilton entwickelt worden, der bis einschließlich 2024 für Mercedes fuhr. Mit dem 2025er-Boliden kam er nie wirklich zurecht.

Hamilton: Spaß am neuen Ferrari

Bei unseren Kollegen von der offiziellen Formel-1-Website sagte Hamilton über den Start in dieses neue Jahr, sein zweites bei Ferrari: «Es hat als ein wirklich gutes Jahr angefangen. Allein die Energie innerhalb des Teams und die Art und Weise, wie wir alle zusammenarbeiten, ist wirklich positiv. Ich habe Spaß daran, das neue Auto zu fahren. Es ist ein Auto, an dessen Entwicklung ich im letzten Jahr durch Simulatorfahrten maßgeblich mitgewirkt habe. Daher ist es schön zu sehen, dass einige der Dinge, um die ich gebeten habe, in das Design des Autos eingeflossen sind, und sie zu spüren – und zwar positiv.»

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Hamilton über seine Eingewöhnungsphase: «Es ist ein riesiger Unterschied und ein riesiges Abenteuer, und ich glaube, die Leute werden von außen sicher nicht verstehen, wie groß der Schritt ist, wenn man zu einem neuen Team wechselt. Natürlich kann man ankommen und sich ins Cockpit setzen, aber man muss die neuen Instrumente erlernen, eine neue Kultur und eine neue Art, wie die Leute gerne arbeiten, und das in die eigene Arbeitsweise integrieren.»

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