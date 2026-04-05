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Lewis Hamilton (Ferrari): Im Wohnwagen in Fiorano, endlich Spaß am Auto

In seiner zweiten Saison für die Scuderia Ferrari findet Lewis Hamilton die Freude an seinem Auto wieder. Und er verrät: In der Vorbereitung lebte er sogar auf dem Teststreckengelände in Fiorano.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lewis Hamilton in Suzuka
Lewis Hamilton in Suzuka
Foto: XPB
Lewis Hamilton in Suzuka
© XPB

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Lewis Hamilton hat sein Lächeln zurück! Der Ferrari-Pilot stand in Shanghai erstmals nach über einem Jahr wieder auf einem Grand-Prix-Podium und wirkt auch sonst komplett verwandelt. Im Vorjahr in seiner Premierensaison bei Ferrari wirkte er noch oft niedergeschlagen, gar sprachlos – jetzt scheint er wieder komplett mit Biss und Fröhlichkeit dabei zu sein.

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Hamilton wollte möglichst nah am Team sein

Im Winter habe er das härteste und intensivste Training durchgezogen, das er je absolviert habe, sagte er. Und jetzt verriet er auch: Er ist sogar zwischenzeitlich in ein Motorhome, also eine Art Luxus-Wohnwagen, auf der Ferrari-Teststrecke in Fiorano gezogen, um so nah wie möglich am Team und damit auch der Entwicklung des Autos zu sein. In solchen bestens ausgestatteten Motorhomes nächtigen die Fahrer auch bei vielen Europa-Rennen.

An der Entwicklung des neuen 2026er-Autos war Hamilton bei Ferrari erstmals beteiligt. Und der Brite hat dabei sein Team, die Abläufe und Gepflogenheiten besser kennengelernt. Das Vorjahres-Auto war ja noch ohne Hamilton entwickelt worden, der bis einschließlich 2024 für Mercedes fuhr. Mit dem 2025er-Boliden kam er nie wirklich zurecht.

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Hamilton: Spaß am neuen Ferrari

Bei unseren Kollegen von der offiziellen Formel-1-Website sagte Hamilton über den Start in dieses neue Jahr, sein zweites bei Ferrari: «Es hat als ein wirklich gutes Jahr angefangen. Allein die Energie innerhalb des Teams und die Art und Weise, wie wir alle zusammenarbeiten, ist wirklich positiv. Ich habe Spaß daran, das neue Auto zu fahren. Es ist ein Auto, an dessen Entwicklung ich im letzten Jahr durch Simulatorfahrten maßgeblich mitgewirkt habe. Daher ist es schön zu sehen, dass einige der Dinge, um die ich gebeten habe, in das Design des Autos eingeflossen sind, und sie zu spüren – und zwar positiv.»

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Hamilton über seine Eingewöhnungsphase: «Es ist ein riesiger Unterschied und ein riesiges Abenteuer, und ich glaube, die Leute werden von außen sicher nicht verstehen, wie groß der Schritt ist, wenn man zu einem neuen Team wechselt. Natürlich kann man ankommen und sich ins Cockpit setzen, aber man muss die neuen Instrumente erlernen, eine neue Kultur und eine neue Art, wie die Leute gerne arbeiten, und das in die eigene Arbeitsweise integrieren.»

Es hat so viel besser angefangen

Lewis Hamilton

Viel wurde am 2025er-Auto während der Saison 2025 auch sowieso nicht mehr entwickelt, weil viele Ressourcen ins neue Reglement ab 2026 flossen. Hamilton: «Wenn man sich zum Beispiel das letzte Jahr ansieht, war das das Ende einer Ära von Autos, die wir im Laufe des Jahres nicht weiterentwickelt hatten, sodass wir gewissermaßen mit dem vorliebnehmen mussten, was wir hatten, was letztendlich nicht gut genug war, um um Siege mitzukämpfen. Aber wir haben als Team im letzten Jahr so viele Erkenntnisse gewonnen, und diese wenden wir in diesem Jahr an, und es hat so viel besser angefangen.»

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Kimi Antonelli

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Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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31

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