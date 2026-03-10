Lewis Hamilton (Ferrari) gegen Verstappen/Norris: «Mir hat das gefallen»

Die beiden Formel-1-Weltmeister Lando Norris und Max Verstappen nehmen kein Blatt vor den Mund: Ihnen gefällt die neue Rennwagen-Generation nicht, bei welchen das Batterie-Management wichtiger zu sein scheint als die Fähigkeit des Fahrers, ein Auto an der Leistungsgrenze zu bewegen.

Werbung

Werbung

Aber nicht alle Fahrer äussern sich so kritisch. Nach Platz 4 beim Saisonauftakt im Albert-Park von Melbourne sagt Ferrari-Star Lewis Hamilton: «Also mir persönlich hat das gut gefallen. Das Rennen machte wirklich Spass. Ich fand den Wagen prima zu fahren, und ich habe mich gut umgeschaut – da gab es einige überaus unterhaltsame Zweikämpfe. Das läuft doch ganz anständig.»

Auf die Kritik seiner Kollegen angesprochen, meint der siebenfache Weltmeister: «Da müsst ihr schon die Anderen fragen, das kann ich nicht für sie beantworten. Vielleicht fühlt sich das anders an, wenn man Boden gutmachen muss. In meiner Position fand ich das fabelhaft.»

Was in Australien auffielt: Hamilton ist mit dieser neuen Rennwagen-Generation näher dran an seinem Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc.

Werbung

Werbung