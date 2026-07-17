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Lewis Hamilton (Ferrari) ist ernüchtert: «Überholen wird dort schwierig»

Im kommenden September findet der Spanien-GP in Madrid statt, befahren wird die Rennstrecke Madring auf dem Messegelände IFEMA. Ferrari-Star Lewis Hamilton ist von der Piste wenig beeindruckt.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton auf dem neuen Madring
Lewis Hamilton auf dem neuen Madring
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton auf dem neuen Madring
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

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Die Formel 1 kehrt nach Madrid zurück: Erstmals seit 1981 wird der spanische WM-Lauf in der Hauptstadt durchgeführt, auf dem neuen Kurs Madring, zu finden auf dem Messegelände IFEMA.

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Das Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc hat die Erlaubnis erhalten, auf dem Madring einen Filmtag zu absolvieren. Natürlich heulte die Konkurrenz auf und wittert einen Vorteil für die Italiener.

In Wahrheit hält sich dieser angebliche Vorteil in engen Grenzen, wie der siebenfache Formel-1-Weltmeister Hamilton in Belgien sagt: «Die Strecke war unfassbar staubig, und wir sind ohnehin nur ein paar Runden gefahren.»

Im Artikel erwähnt

«Also hatten wir so gut wie keine Haftung, die Reifen waren die ganze Zeit über staubgezuckert. Zudem war die Pistenoberfläche sehr heiss, so um die 60 Grad.»

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«Wie der Sport dort wird? Das wird ein Wochenende, an welchem die Quali besonders wichtig ist, denn es gibt kaum Geraden, Überholen wird dort ganz schwierig.»

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