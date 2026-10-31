Lewis Hamilton (Ferrari) nach erster F1-Pole seit 2023: «Ich bin sprachlos»

Bärenstarke Darbietung von Lewis Hamilton im Autódromo Hermanos Rodríguez: Der Ferrari-Superstar fährt im packenden Abschlusstraining zum Traditions-GP von Mexiko Bestzeit und erobert damit seine 105. Pole-Position in der Königsklasse – seine erste GP-Pole für Ferrari!

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Dies ist Lewis Hamiltons erste Pole seit Ungarn 2023 (damals noch im Mercedes) und seine zweite auf der mexikanischen Rennstrecke nach 2016. Hamilton ist mit 41 Jahren der älteste F1-Pole-Mann seit Mario Andretti in Monza 1982, ebenfalls mit Ferrari.

Für Hamiltons Rennstall Ferrari ist dies die 255. Formel-1-Pole, die erste in dieser Saison, die erste seit Ungarn 2025 (mit Charles Leclerc) und die sechste im Autódromo.

Gutes Omen für Hamilton: Die vergangenen vier Grands Prix wurden alle von Pole gewonnen – George Russell in Baku, Max Verstappen in Bahrain und Singapur, Kimi Antonelli in Texas.

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Seit die Formel 1 im Jahre 2015 nach Mexiko zurückgekehrt ist, ist das Rennen fünf Mal von Pole gewonnen worden (Rosberg 2015, Hamilton 2016, Verstappen 2022, Sainz 2024, Norris 2025).

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Heute Mexico City: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 01.11.2026 - 23:15

Hamilton fasst seine Quali so zusammen: «Mann, ich bin sprachlos! Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut sich das anfühlt. Verdammt lang her!»

«Das war nicht das einfachste Wochenende für uns. Zuerst musste ich Aero-Tests fahren, dann hatten wir ein Motorproblem, und ich verlor 30 Minuten Trainingszeit. Ich hatte immer den Eindruck, dass ich am Aufholen bin.»

«Wir haben als Mannschaft aber einen richtig guten Job getan in Sachen Abstimmung. Aber es war so verdammt knapp da vorne. Ich bin bis zur Pole auch nicht fehlerfrei gefahren. Meine erste Pole mit Ferrari, ich kann es nicht fassen.»

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Als Hamilton darauf aufmerksam gemacht wird, dass er der älteste Pole-Setter seit Mario Andretti 1982 ist, beginnt Lewis zu lachen: «Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg! Das ist doch alles Kopfsache. Ich versuche, mich so fit und jung zu halten als möglich, aber es ist vor allem die Liebe für den Sport, die mich jung hält.»

«Ich fahre für den fabelhaftesten Rennstall der Welt, wir haben die tollsten Fans der Welt, das alles motiviert mich jeden Tag, mein Bestes zu geben und über mich hinauszuwachsen.»

«Ich sehe jeden Tag, wie hart bei Ferrari gearbeitet wird, und ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese Arbeit belohnen kann. Ich hoffe, morgen auch mit einem Sieg!»