Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton (Ferrari) nach erster F1-Pole seit 2023: «Ich bin sprachlos»

Lewis Hamilton hat im Abschlusstraining zum Grand Prix von Mexiko seine 105. Formel-1-Pole erobert. Der 41-jährige Engländer ist mit seiner Leistung überglücklich: «Verdammt lang her …»

Formel 1

So freute sich Lewis Hamilton über seine Pole
So freute sich Lewis Hamilton über seine Pole
Foto: XPB
So freute sich Lewis Hamilton über seine Pole
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Bärenstarke Darbietung von Lewis Hamilton im Autódromo Hermanos Rodríguez: Der Ferrari-Superstar fährt im packenden Abschlusstraining zum Traditions-GP von Mexiko Bestzeit und erobert damit seine 105. Pole-Position in der Königsklasse – seine erste GP-Pole für Ferrari!

Werbung

Werbung

Dies ist Lewis Hamiltons erste Pole seit Ungarn 2023 (damals noch im Mercedes) und seine zweite auf der mexikanischen Rennstrecke nach 2016. Hamilton ist mit 41 Jahren der älteste F1-Pole-Mann seit Mario Andretti in Monza 1982, ebenfalls mit Ferrari.

Für Hamiltons Rennstall Ferrari ist dies die 255. Formel-1-Pole, die erste in dieser Saison, die erste seit Ungarn 2025 (mit Charles Leclerc) und die sechste im Autódromo.

Im Artikel erwähnt

Gutes Omen für Hamilton: Die vergangenen vier Grands Prix wurden alle von Pole gewonnen – George Russell in Baku, Max Verstappen in Bahrain und Singapur, Kimi Antonelli in Texas.

Werbung

Werbung

Seit die Formel 1 im Jahre 2015 nach Mexiko zurückgekehrt ist, ist das Rennen fünf Mal von Pole gewonnen worden (Rosberg 2015, Hamilton 2016, Verstappen 2022, Sainz 2024, Norris 2025).

TV-Programm

Hamilton fasst seine Quali so zusammen: «Mann, ich bin sprachlos! Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut sich das anfühlt. Verdammt lang her!»

«Das war nicht das einfachste Wochenende für uns. Zuerst musste ich Aero-Tests fahren, dann hatten wir ein Motorproblem, und ich verlor 30 Minuten Trainingszeit. Ich hatte immer den Eindruck, dass ich am Aufholen bin.»

«Wir haben als Mannschaft aber einen richtig guten Job getan in Sachen Abstimmung. Aber es war so verdammt knapp da vorne. Ich bin bis zur Pole auch nicht fehlerfrei gefahren. Meine erste Pole mit Ferrari, ich kann es nicht fassen.»

Werbung

Werbung

Als Hamilton darauf aufmerksam gemacht wird, dass er der älteste Pole-Setter seit Mario Andretti 1982 ist, beginnt Lewis zu lachen: «Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg! Das ist doch alles Kopfsache. Ich versuche, mich so fit und jung zu halten als möglich, aber es ist vor allem die Liebe für den Sport, die mich jung hält.»

«Ich fahre für den fabelhaftesten Rennstall der Welt, wir haben die tollsten Fans der Welt, das alles motiviert mich jeden Tag, mein Bestes zu geben und über mich hinauszuwachsen.»

«Ich sehe jeden Tag, wie hart bei Ferrari gearbeitet wird, und ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese Arbeit belohnen kann. Ich hoffe, morgen auch mit einem Sieg!»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

02

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

03

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

04

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

05

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

06

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

07

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

08

41

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM