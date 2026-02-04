Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton (Ferrari): Ohne früheren Weggefährten besser dran

Der Italiener Riccardo Patrese (71), WM-Zweiter von 1992, sagt über Ferrari-Superstar Lewis Hamilton: «Ich glaube, wir werden ohne seinen bisherigen Renningenieur einen besseren Hamilton erleben.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton und Riccardo Adami
Lewis Hamilton und Riccardo Adami
Foto: XPB
Lewis Hamilton und Riccardo Adami
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Von Monaco 1977 bis Australien 1993 hat der Italiener Riccardo Patrese 256 WM-Läufe bestritten in der Formel 1. Sechs davon hat er gewonnen, 1992 wurde er hinter seinem Williams-Teamgefährten Nigel Mansell WM-Zweiter.

Werbung

Werbung

GP-Veteran Riccardo Patrese
GP-Veteran Riccardo Patrese
Foto: Grand Prix Photo
GP-Veteran Riccardo Patrese
© Grand Prix Photo

Nach Abschluss seiner Karriere hat der jahrelang dienstälteste GP-Fahrer ein scharfes Auge für den Sport behalten, und beim Portal BetVictor Online Casino schätzt er die Lage von Lewis Hamilton bei Ferrari ein.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Patrese knallhart: «Lewis Hamilton wird 2026 besser sein, jetzt, wo er den Renningenieur wechselt. Es gab Reibungen, wie wir aus den Gesprächen zwischen ihm und Ex-Ingenieur Riccardo Adami während der Rennen gehört haben.»

Werbung

Werbung

Guter Renningenieur erzeugt Selbstvertrauen

«Der Renningenieur ist ganz wichtig, um einem Fahrer mehr Selbstvertrauen zu geben. Wenn Lewis also das Gefühl mit seinem Renningenieur nicht mochte, wird ein neuer wahrscheinlich seine Stimmung verbessern und einen grossen Unterschied machen. Ein guter Renningenieur kann so viel Gutes bewirken.»

«Bei Williams damals war es so: Selbst wenn die Autos gleich sind, das Team dasselbe ist, die Möglichkeiten identisch sind – der Renningenieur kann für den Fahrer den entscheidenden Unterschied ausmachen und mithelfen, dieses Auto konkurrenzfähiger zu machen.»

Selbstvertrauen erzeugt Siegermentalität

Viele halten Lewis Hamilton mit seinen 41 Jahren für zu alt, um einen achten WM-Titel einzufahren. Riccardo Patrese gehört nicht zu diesen Leuten: «Ich glaube, Lewis Hamilton kann das schaffen. Doch er muss wieder anfangen zu denken, dass er wettbewerbsfähig genug ist, um Rennen zu gewinnen.»

«Wenn er das schafft, kann er beginnen, über einen achten Weltmeistertitel nachzudenken. Hamilton hat mehrfach bewiesen, welch schneller Fahrer er ist. Wenn er die Möglichkeit erhält, Rennen zu gewinnen, dann wird sein Selbstvertrauen wachsen. Und wenn er sein Selbstvertrauen, das er letztes Jahr ein wenig verloren hat, wieder aufs frühere Niveau bringt, dann ist für ihn alles möglich.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien