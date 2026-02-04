Lewis Hamilton (Ferrari): Ohne früheren Weggefährten besser dran

Von Monaco 1977 bis Australien 1993 hat der Italiener Riccardo Patrese 256 WM-Läufe bestritten in der Formel 1. Sechs davon hat er gewonnen, 1992 wurde er hinter seinem Williams-Teamgefährten Nigel Mansell WM-Zweiter.

GP-Veteran Riccardo Patrese Foto: Grand Prix Photo GP-Veteran Riccardo Patrese © Grand Prix Photo

Nach Abschluss seiner Karriere hat der jahrelang dienstälteste GP-Fahrer ein scharfes Auge für den Sport behalten, und beim Portal BetVictor Online Casino schätzt er die Lage von Lewis Hamilton bei Ferrari ein.

Patrese knallhart: «Lewis Hamilton wird 2026 besser sein, jetzt, wo er den Renningenieur wechselt. Es gab Reibungen, wie wir aus den Gesprächen zwischen ihm und Ex-Ingenieur Riccardo Adami während der Rennen gehört haben.»

Guter Renningenieur erzeugt Selbstvertrauen

«Der Renningenieur ist ganz wichtig, um einem Fahrer mehr Selbstvertrauen zu geben. Wenn Lewis also das Gefühl mit seinem Renningenieur nicht mochte, wird ein neuer wahrscheinlich seine Stimmung verbessern und einen grossen Unterschied machen. Ein guter Renningenieur kann so viel Gutes bewirken.»

«Bei Williams damals war es so: Selbst wenn die Autos gleich sind, das Team dasselbe ist, die Möglichkeiten identisch sind – der Renningenieur kann für den Fahrer den entscheidenden Unterschied ausmachen und mithelfen, dieses Auto konkurrenzfähiger zu machen.»

Selbstvertrauen erzeugt Siegermentalität

Viele halten Lewis Hamilton mit seinen 41 Jahren für zu alt, um einen achten WM-Titel einzufahren. Riccardo Patrese gehört nicht zu diesen Leuten: «Ich glaube, Lewis Hamilton kann das schaffen. Doch er muss wieder anfangen zu denken, dass er wettbewerbsfähig genug ist, um Rennen zu gewinnen.»

«Wenn er das schafft, kann er beginnen, über einen achten Weltmeistertitel nachzudenken. Hamilton hat mehrfach bewiesen, welch schneller Fahrer er ist. Wenn er die Möglichkeit erhält, Rennen zu gewinnen, dann wird sein Selbstvertrauen wachsen. Und wenn er sein Selbstvertrauen, das er letztes Jahr ein wenig verloren hat, wieder aufs frühere Niveau bringt, dann ist für ihn alles möglich.»

