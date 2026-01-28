Lewis Hamilton (Ferrari) ohne Renningenieur: Situation besorgniserregend

Ferrari weilt bei den Wintertests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Aber Lewis Hamilton hat noch immer keinen eigenen Renningenieur, nachdem Ferrari seinen früheren Wegbegleiter Riccardo Adami versetzt hat.

Werbung

Werbung

In Katalonien kümmert sich Charles Leclerc-Renningenieur Bryan Bozzi auch um Hamilton, aber das kann kein Dauerzustand werden. In Maranello ist die Rede, dass sich Ferrari einen guten Mann von McLaren angeln will: Cedric Grosjean, mit dem früheren Formel-1-Fahrer Romain Grosjean nicht verwandt.

Wer ist Cedric Grosjean?

Cedric Grosjean kümmerte sich bei McLaren als so genannter Performance Engineer um den Wagen von Oscar Piastri, fast neun Jahre lang arbeitete der Franzose bei McLaren, seit Anfang 2026 besagt sein LinkedIn-Profi, er nehme derzeit eine Auszeit.

Der ehemalige McLaren-Ingenieur Cedric Grosjean (Zweiter von links) Foto: XPB Der ehemalige McLaren-Ingenieur Cedric Grosjean (Zweiter von links) © XPB

Werbung

Werbung

Lewis Hamilton zu diesem Zeitpunkt ohne Renningenieur, das verstört den früheren Formel-1-Fahrer und heutigen GP-Experten Karun Chandhok. Der Mitarbeiter der britischen Sky findet: «Diese Situation ist besorgniserregend. Hamilton noch ohne Renningenieur, ehrlich gesagt verwirrt mich das, denn die Beziehung zwischen Fahrer und Renningenieur ist doch extrem wichtig.“

Ex-GP-Fahrer Karun Chandhok Foto: XPB Ex-GP-Fahrer Karun Chandhok © XPB

«Meiner Erfahrung nach basiert eine gute Beziehung zwischen Fahrer und Ingenieur auf dem unausgesprochenen Feedback des Fahrers. Ingenieur und Fahrer sollten die Gedanken des Anderen beinahe lesen können.“

Beziehung Fahrer–Ingenieur extrem wichtig

Der 42-jährige Chanhok weiter: „Wenn sich einer über etwas beschwert, kann der andere schon den Satz beenden und sagen: ‚Wir werden dies, dies, dies und jenes ändern, und dann wird es dir besser gehen.‘ Bei Ferrari aber wird es verpasst, dass Lewis über den Winter eine solche Beziehung aufbauen kann.»

Werbung

Werbung

«Ich hätte es sehr begrüsst, wenn ein neuer Ingenieur Tage im Simulator verbracht und zum Fahrer eine Beziehung aufgebaut hätte. Ferrari hätte sich ein älteres Auto schnappen und damit Tests fahren können. Ich weiss, das ist eine andere Rennwagen-Generation, aber es geht hier um die Bindung zum Piloten. Man muss diese neue Person zudem in die Ingenieursstruktur des Rennteams integrieren, denn sie soll ja auch mit den anderen Ingenieuren zusammenarbeiten, wenn der Fahrer nicht da ist.»

Chandhok über Ferrari: «Ich bin wirklich verwundert»

«Ich bin wirklich verwundert, dass die Wintertests für Ferrari und Lewis Hamilton schon laufen und der Aufbau von Team-Zusammenhalt nach einer enttäuschenden Saison noch nicht richtig begonnen hat.»