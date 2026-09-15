Lewis Hamilton (Ferrari): Schlechte Nachrichten für Fans – wegen Antonelli

Grosser Preis von Spanien auf dem Madring: Lewis Hamilton wegen Bremsdefekts ausgeschieden – die Ferrari-Fans trauten ihren Augen nicht. Der erste Ausfall in der GP-Saison 2026, der erste seit Brasilien 2025 (Kollisionsschäden nach Berührung mit dem Wagen von Carlos Sainz). Der letzte Ausfall wegen Bremsdefekts für Hamilton: Kanada 2014!

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Bei Ferrari läuft derzeit eine Untersuchung, was genau mit den Bremsen im Wagen des Briten schiefgelaufen ist. Im Verdacht steht ein Druckverlust in der Hydraulik.

Eine Nullrunde für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton und gleichzeitig der Sieg von Kimi Antonelli, das hat Auswirkungen auf den WM-Verlauf: Hamilton liegt nun schon 101 Punkte hinter dem Italiener.

Lewis sagt zwar: «So lange die mathematische Chance da ist, gebe ich nicht auf.» Aber natürlich ist der siebenfache Weltmeister lange genug im Geschäft, um zu wissen – solch ein Rückstand ist gegen einen Rivalen nur dann möglich, wenn das eigene Auto richtig schnell ist.

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Doch in der Regel ist der Mercedes schneller als der Ferrari, und die Italiener müssen sich oft auch hinter McLaren anstellen.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Live Baku: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 24.09.2026 - 10:15

Hamilton am Madring: «Ich sehe nichts, was Kimi Antonelli und Mercedes aufhalten könnte. Sie haben 2026 einen phänomenalen Job gemacht und verdienen den WM-Titel.»