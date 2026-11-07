Lewis Hamilton (Ferrari): Schwaches Zwischenzeugnis für den Brasilien-GP

Wie sieht es in Sachen Konkurrenzfähigkeit der verschiedenen Teams auf der Interlagos-Rennstrecke aus? Der stärkste Eindruck aus den Dauerläufen vom Freitag: Die Gegner von Weltmeister Kimi Antonelli haben noch viel Arbeit vor sich.

Werbung

Werbung

Champion Antonelli fuhr im zweiten Training zum Grossen Preis von São Paulo nicht nur Bestzeit, der Mercedes-Star war auch im Dauerlauf der schnellste Mann.

Auf eine schnelle Runde nahm der 20-jährige Italiener den zwei Weltmeistern Lando Norris und Max Verstappen je ungefähr eine Viertelsekunde ab, im Dauerlauf aber sprechen wir im Schnitt bereits von einer halben Sekunde.

Der tolle Renn-Speed von Ferrari in Mexiko (aus dem die Italiener dann wegen des Duells Leclerc gegen Hamilton zu wenig Profit schlagen konnten), hat sich in Luft aufgelöst: Im ersten Pistenteil ist der italienische Rennwagen noch halbwegs bei der Musik, doch im zweiten und dritten Streckenabschnitt ändert sich das Bild.

Werbung

Werbung

Da kann Ferrari im kurvigen Sektor 2 nicht mithalten und auch nicht im Power-Stück bergauf zurück zu Start und Ziel.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen TV-Programm Heute Sao Paulo: 3. Freies Training FIA Formula One World Championship 07.11.2026 - 15:10

Ferrari büsst auf einer nur 70 Sekunden kurzen Runde im Quali-Trimm schon eine halbe Sekunde ein, Leclerc war im Dauerlauf plus-minus eine Sekunde langsamer als Leader Antonelli.

Zwischenzeugnis für Ferrari: ungenügend. Da muss von den Italienern am Samstag schon ein gewaltiger Schritt nach vorne kommen.

Lewis Hamilton bestätigt: «Der erste Tag war eine ziemliche Herausforderung. Die Strecke war rutschig und wellig. Das hat es schwierig gemacht, die Reifen ins beste Wirkungsfenster zu bringen. Das erste Training war alles in allem ganz okay, aber in den zweiten 60 Trainingsminuten war das kniffliger. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.»

Werbung