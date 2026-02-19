Weiter zum Inhalt
Lewis Hamilton (Ferrari): Sensationeller Start in Bahrain, dennoch Sorgen

Das Beste am Tag von Lewis Hamilton kam am Abend: Bei einer Start-Simulation beschleunigte der Engländer alle in Grund und Boden. Sein Wintertest ist zu Ende, die Bilanz ist durchzogen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Raketenstart von Lewis Hamilton (Ferrari) in Bahrain
Raketenstart von Lewis Hamilton (Ferrari) in Bahrain
Foto: XPB
Raketenstart von Lewis Hamilton (Ferrari) in Bahrain
© XPB

Wenn wir diese neue Formel 1 lediglich durch die Art und Weise charakterisieren würden, wie die Autos derzeit losfahren – dann könnten wir Ferrari den Konstrukteurs-WM-Titel gleich überreichen.

Hamilton fuhr bei einer Start-Simulation nach den ersten vier Teststunden sehr gut los, und als auf dem Bahrain International Circuit am Abend das Gleiche nochmals durchgeführt wurde, überholte Lewis, quasi aus Reihe 3 kommend, die vor ihm fahrenden Antonelli im Mercedes und Verstappen im Red Bull Racing-Ford.

Wieder Probleme für Hamilton

Dieser 19. Februar war für den siebenfachen Weltmeister der letzte Wintertesttag: Er fuhr 84 Runden, was 455 km entspricht, und setzte damit das Entwicklungs- und Datenerfassungsprogramm der Scuderia fort.

Lewis war in der ersten Stunde mit C3-Reifen auf der Strecke, um eine Reihe von Tests zur Bewertung neuer Aerodynamik-Lösungen durchzuführen. Lustigerweise erwähnt Ferrari in diesem Zusammenhang den neuen Drehflügel mit keiner Silbe. Vielleicht liegt das auch daran, dass der 105-fache GP-Sieger nur fünf Runden drehte.

Denn während des Morgens gab es ein technisches Problem am Auto, dessen Behebung längere Zeit in Anspruch nahm (Ferrari sagt nicht, worum es sich handelte). Nach Abschluss der Arbeiten ging Hamilton erneut auf die Strecke und absolvierte vor der Mittagspause die erwähnte Startübung.

Viertschnellster hinter Antonelli, Piastri, Verstappen

Nach der Mittagspause wurde die Arbeit wieder aufgenommen, erneut mit den C3-Reifen, bevor auf die beiden härtesten Mischungen der Palette, C2 und C1, gewechselt wurde.

Lewis absolvierte einige Langstreckenläufe, bewertete verschiedene Setup-Optionen und analysierte das Verhalten der Reifen, während die Strecke zunehmend Haftung aufbaute und die Temperaturen sanken – das erlaubt schnellere Rundenzeiten.

Gegen Ende des Tages montierte Lewis mehrere neue Sätze der C3-Reifen und erzielte seine beste Rundenzeit von 1:33,408 min.

Hamilton sagt: «Das war kein perfekter Tag für das Team, da wir nicht alles von unserer Liste streichen konnten, was wir geplant hatten.»

Lewis Hamilton schloss den Tag als Viertschnellster ab, hinter Kimi Antonelli (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) und Max Verstappen (Red Bull Racing).

