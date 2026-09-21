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Lewis Hamilton (Ferrari) spürte von Anfang an: Es stimmt etwas nicht

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton musste beim Grossen Preis von Spanien wegen Bremsdefekts aufgeben. Der Engländer spürte wohl von Anfang an, dass etwas nicht stimmte.

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Bitte Pille für Lewis Hamilton und die Ferrari-Fans beim Traditions-GP von Spanien, erstmals ausgetragen auf dem madrilenischen Madring: Bremsdefekt, erster Ausfall in der GP-Saison 2026, der erste seit Brasilien 2025 (Kollisionsschäden nach Berührung mit dem Wagen von Carlos Sainz). Der letzte Ausfall wegen Bremsdefekts für Hamilton: Kanada 2014!

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Eine Nullrunde für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton und gleichzeitig der Sieg von Kimi Antonelli, das hat gravierende Auswirkungen auf den WM-Verlauf: Hamilton liegt nun schon 101 Punkte hinter dem Italiener.

Wie sich später herausgestellt hat, spürte der 41-jährige Brite schon während der Aufwärmrunde, dass etwas nicht stimmen kann mit seinem Rennwagen. Er setzte einen entsprechenden Funkspruch an den Kommandostand ab. Aber alle Versuche, das Problem vielleicht über andere Einstellungen am Lenkrad in den Griff zu bekommen, waren zum Scheitern verurteilt.

Im Artikel erwähnt

Im Ferrari SF-26 spürte Hamilton, wie der Pedalweg seiner Bremse länger und länger wurde. Der 106-fache GP-Sieger büsste Rang um Rang ein, schliesslich musste er aufgeben.

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Damit geht eine Podestplatz-freie Serie weiter, denn Hamilton ist nun seit dem britischen Grand Prix in Silverstone (Dritter) ohne Besuch auf dem Siegerpodest, also seit Anfang Juli!

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Lewis wurde nach dem Heimrennen Vierter in Belgien, Fünfter in Ungarn, erneut Vierter in den Niederlanden, Sechster in Italien.

Was den italienischen Technikern Kopfschmerzen bereitet: Der SF-26 läuft in dieser GP-Saison in der Regel standfest. Ferrari hat sich bislang nicht dazu geäussert, was genau im Auto von Hamilton schiefgelaufen ist. In Italien wird spekuliert, es handle sich um Schwierigkeiten mit der Steuerung des so genannten «Brake by wire», also der elektronisch gelenkten Bremse (im Gegensatz zur klassischen, mechanisch geregelten Bremsanlage).

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

02

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Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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63

57

+29,829

1:35,587

10

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30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

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BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

Arvid Lindblad

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41

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56

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