Lewis Hamilton (Ferrari) spürte von Anfang an: Es stimmt etwas nicht

Bitte Pille für Lewis Hamilton und die Ferrari-Fans beim Traditions-GP von Spanien, erstmals ausgetragen auf dem madrilenischen Madring: Bremsdefekt, erster Ausfall in der GP-Saison 2026, der erste seit Brasilien 2025 (Kollisionsschäden nach Berührung mit dem Wagen von Carlos Sainz). Der letzte Ausfall wegen Bremsdefekts für Hamilton: Kanada 2014!

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Eine Nullrunde für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton und gleichzeitig der Sieg von Kimi Antonelli, das hat gravierende Auswirkungen auf den WM-Verlauf: Hamilton liegt nun schon 101 Punkte hinter dem Italiener.

Wie sich später herausgestellt hat, spürte der 41-jährige Brite schon während der Aufwärmrunde, dass etwas nicht stimmen kann mit seinem Rennwagen. Er setzte einen entsprechenden Funkspruch an den Kommandostand ab. Aber alle Versuche, das Problem vielleicht über andere Einstellungen am Lenkrad in den Griff zu bekommen, waren zum Scheitern verurteilt.

Im Ferrari SF-26 spürte Hamilton, wie der Pedalweg seiner Bremse länger und länger wurde. Der 106-fache GP-Sieger büsste Rang um Rang ein, schliesslich musste er aufgeben.

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Damit geht eine Podestplatz-freie Serie weiter, denn Hamilton ist nun seit dem britischen Grand Prix in Silverstone (Dritter) ohne Besuch auf dem Siegerpodest, also seit Anfang Juli!

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Live Baku: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 24.09.2026 - 10:15

Lewis wurde nach dem Heimrennen Vierter in Belgien, Fünfter in Ungarn, erneut Vierter in den Niederlanden, Sechster in Italien.

Was den italienischen Technikern Kopfschmerzen bereitet: Der SF-26 läuft in dieser GP-Saison in der Regel standfest. Ferrari hat sich bislang nicht dazu geäussert, was genau im Auto von Hamilton schiefgelaufen ist. In Italien wird spekuliert, es handle sich um Schwierigkeiten mit der Steuerung des so genannten «Brake by wire», also der elektronisch gelenkten Bremse (im Gegensatz zur klassischen, mechanisch geregelten Bremsanlage).