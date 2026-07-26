Lewis Hamilton (Ferrari) enttäuscht: Nur Fünfter, schon wieder eine Strafe

Eigentlich ist der Ungarn-GP Lewis Hamiltons Paraderennen. Der siebenmalige Weltmeister siegte hier achtmal, fuhr neunmal auf die Pole. Doch in diesem Jahr wollte ihm sein geliebter Hungaroring nicht so richtig Gutes tun.

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Am Samstag im Qualifying war Lewis Hamilton Zweiter geworden, hatte die Pole haarscharf verpasst. Weil er allerdings Oscar Piastri auf dessen schneller Runde im Weg gestanden hatte, bekam er eine Startplatzstrafe von drei Positionen. Entsprechend ging der Ferrari-Pilot als Fünfter ins Rennen. Und da landete er am Ende auch wieder.

Mit einem starken Start (oder eher einem schwachen Start von Leclerc auf alten Reifen) zog er an seinem Teamkollegen vorbei. Mit einem Undercut-Versuch schob sich Hamilton nach dem ersten Stint vor Max Verstappen (Red Bull Racing), wurde dann aber auf der Strecke von ihm überholt.

In der engen Boxenstoppphase unter Virtuellem Safety-Car, das Oscar Piastri mit seinem Getriebeschaden ausgelöst hatte, kam Hamilton nahezu zeitgleich aus der Boxengasse, wie Mercedes-Pilot Kimi Antonelli über Start-Ziel die Safety-Car-Linie passierte. Hamilton wähnte sich im Vorteil, gab Gas – und gab dann aber wieder die Position zurück, da wohl doch Antonelli die Nasenspitze vorn hatte. Eine Untersuchung konnte er so vermeiden.

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Zu schnell in der Boxengasse

Doch dann schlug wie am Samstag das Strafen-Gespenst zu! Hamilton war in der Boxengasse zu schnell unterwegs gewesen, bekam fünf Sekunden Strafe auf sein Rennergebnis drauf. So wurde aus seinem vierten Platz nur ein Rang 5. Das offizielle Dokument der FIA zeigte im Nachhinein: Hamilton wurde mit 80,1 km/h in der Boxengasse «geblitzt», war also nur 0,1 km/h zu schnell. Bitter!

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Hamilton sagte nach dem Rennen: «Ich bin dem Team dankbar, weil sie wirklich eine großartige Arbeit in der ersten Hälfte geleistet haben. Meine letzten drei Rennen waren nicht gut. Viele Fehler. Ich habe in Silverstone einen Fehler gemacht. Und viele Strafen in den letzten Rennen.»