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Lewis Hamilton/Ferrari: Verblüffender Ratschlag für Bald-Champion Antonelli

Der Engländer Lewis Hamilton gewann 2012 den ersten Grand Prix auf dem Circuit of the Americas, es folgten sechs WM-Titel mit Mercedes. Nun steht Kimi Antonelli vor dem Titel. Hamilton hat einen Rat.

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton
© Ferrari

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Lewis Hamilton ist der einzige Fahrer, der alle Formel-1-WM-Läufe auf dem Circuit of the Americas (COTA) bestritten hat, und er ist der erfolgreichste Fahrer hier: Pole-Positions 2016 bis 2018, GP-Siege 2012 (bei der Premiere des Rennens), dann von 2014 bis 2017. Hinzu kommen drei zweite Ränge und ein dritter Platz, also zehn Podestbesuche.

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Jahrelang war Lewis Hamilton in Amerika der mit Abstand beliebteste Rennfahrer, inzwischen ist der siebenfache Weltmeister Ferrari-Fahrer und hat damit auch die treuen Tifosi hinter sich.

Der 106-fache GP-Sieger sagt: «Dieses Wochenende ist immer etwas ganz Besonderes. Wie gut wir an diesem Wochenende sein werden, ist wirklich schwer zu sagen. Es gab eine Phase, da war Mercedes weit voraus. Dann begann auf einmal McLaren zu gewinnen. Zuletzt war Red Bull Racing dominant. Es geht auf und ab.»

Im Artikel erwähnt

«Ich glaube nicht, dass hier in Austin das Kräfteverhältnis komplett auf den Kopf gestellt wird, gemessen an den vergangenen Rennen. Was uns angeht – wenn wir es schaffen, den Ferrari ins beste Arbeitsfenster zu bringen, dann werden wir bei der Musik sein.»

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Kimi Antonelli steht vor seinem ersten WM-Titel. Lewis Hamilton wird gefragt, ob er einen Rat habe für seinen jungen Rivalen. Der Brite beginnt zu lachen: «Fahr langsamer!»

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Dann wird Hamilton ernst: «Nein, Kimi braucht von mir gewiss keinen Rat, das hat er in dieser Saison ziemlich eindrucksvoll beweisen. Sein Talent und seine Ruhe, und das alles mit 20 Jahren, das ist schon sehr bemerkenswert.»

«Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die er dort leistet, und ich bin auch sehr stolz auf die Arbeit meines früheren Rennstalls. Wenn schon nicht Ferrari, dann am liebsten Mercedes.»

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