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Lewis Hamilton (Ferrari): Vierter Renningenieur in fünf Monaten

Ferrari-Star Lewis Hamilton soll beim GP-Wochenende von Miami endlich den definitiven Renningenieur erhalten – angeblich handelt es sich um den früheren McLaren-Techniker Cedric Grosjean.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

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Hat Ferrari endlich eine Lösung gefunden für den Engländer Lewis Hamilton? Beim kommenden Formel-1-Wochenende von Miami (1.–3. Mai) soll der siebenfache Weltmeister neu von Cedric Grosjean betreut werden. Noch ist das von Ferrari nicht bestätigt.

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Zur Erinnerung: Nachdem sein 2025er Ingenieur Riccardo Adami im Januar 2026 querversetzt wurde, stand Hamilton bei den Wintertests zunächst Bryan Bozzi zur Seite, der Ingenieur von Charles Leclerc.

Der 105-fache GP-Sieger damals bei den Wintertests von Bahrain: «Das jetzt ist für mich eine ziemlich knifflige Phase, weil die derzeitige Lösung nicht langfristig ist. Sie wird nur für ein paar Rennen gelten. Und deshalb werde ich schon früh in der Saison wieder meinen Ansprechpartner wechseln und muss lernen, mit jemand Neuem zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich nachteilig.»

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Natürlich war diese Doppelrolle für Bozzi auch keine Lösung, an den ersten drei GP-Wochenenden 2026 von Australien, China und Japan kümmerte sich Carlo Santi um den Briten, der einst mit Kimi Räikkönen gearbeitet hatte.

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In Miami soll es nun also Cedric Grosjean werden. Grosjean kümmerte sich bei McLaren als so genannter Performance Engineer um den Wagen von Oscar Piastri, fast neun Jahre lang arbeitete der Franzose bei McLaren, seit Anfang 2026 besagt sein LinkedIn-Profi, er nehme derzeit eine Auszeit.

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