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Lewis Hamilton/Ferrari vor Belgien-GP: «Ich muss einen besseren Job machen»

Der englische Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat den Traditions-GP von Belgien schon fünf Mal gewinnen können. Aber vor Ausgabe 2026 gibt der Brite zu: «Ich muss einen besseren Job machen.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

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Lewis Hamilton kennt fast jeden Stein des Circuit de Spa-Francorchamps: Seit fast zwanzig Jahren zischt der mit dem Formel-1-Auto durch die Ardennen, er hat den Traditions-GP fünf Mal gewinnen können.

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Vor Ausgabe 2026 sagt der 106-fache GP-Sieger: «Wir haben mit dem Ferrari grosse Fortschritte erzielt, das sollte sich auch in Belgien bemerkbar machen.»

«Was mir zudem Selbstvertrauen gibt: Die Simulation hatte für Silverstone eine ganz bestimmte Grundabstimmung vorgegeben. Ich habe mich dann aber mit meinem Renningenieuren für einen anderen Lösungsansatz entschieden.»

Im Artikel erwähnt

«Charles begann in England mit der von der Sim vorgeschlagenen Variante, wechselte dann aber auf mein Set-up. Und das erwies sich als der richtige Weg.»

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«Es tut gut zu erleben, dass sich mein ganzer Einsatz bezahlt macht. Nun müssen wir den Fuss auf dem Gas behalten, was Verbesserungen am Auto angeht. Wir wissen, was in Sachen Pistenlayout auf uns zukommt, es liegt an mir, einen besseren Job zu machen, um in Belgien alles aus dem Auto zu holen.»

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