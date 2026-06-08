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Lewis Hamilton/Ferrari WM-2.: «Muss die Leute daran erinnern, wer ich bin»

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat mit Platz 2 in Monaco auch WM-Rang 2 übernommen. Er sagt: «Ich bin jetzt in einer Phase meiner Karriere, da muss ich die Leute daran erinnern, wer ich bin.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton in Monaco
Lewis Hamilton in Monaco
Foto: XPB
Lewis Hamilton in Monaco
© XPB

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Tadellose Leistung von Lewis Hamilton beim turbulenten Grand Prix von Monaco: Platz 2 hinter Kimi Antonelli, damit hat der Ferrari-Fahrer dem zweiten Mercedes-Piloten, George Russell, den zweiten Zwischenrang in der Fahrer-WM abspenstig gemacht.

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Unglaublich, aber wahr: Hamilton ist erstmals unter den besten Zwei in der WM seit dem dramatischen Titelkampf mit Max Verstappen 2021, damals sass Lewis in einem Mercedes.

Hamilton ist überglücklich: «Es ist ein unglaubliches Gefühl, hier auf dem Podest zu stehen, und ich sehe es als ein grosses Privileg, immer noch dabei zu sein, für Ferrari zu fahren und weiterhin zu den 22 Fahrern in diesem Sport zu gehören.»

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«Ich bin dankbar, dass ich mich verbessern konnte, denn ich war ja als Dritter gestartet. Nch einem guten Rennen in Montreal und Platz 2 dort sagten alle: ‚Ja gut, aber dort ist er halt immer schnell.‘ Ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade in einer Phase meiner Karriere befinde, in der ich die Leute daran erinnern muss, wer ich bin.»

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«Meine Fans haben mir letztes Jahr gesagt, ich solle mich darauf besinnen, wer ich bin, und jetzt muss ich jedes Wochenende antreten und versuchen, das zu tun.»

«Ich finde es toll zu sehen, wie im Ferrari-Team wieder neue Begeisterung herrscht und dass sie auch an mich glauben und an die Entscheidung, mich zu engagieren. Ich bin sehr glücklich.»

Weniger glücklich ist Hamilton darüber, dass er zu jenen Piloten gehört, wie eine Zeitstrafe aufgebrummt erhielten, wegen angeblichen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse. Lewis beteuert: «Ich bin nicht zu schnell gefahren. Ich glaube, das Problem liegt vielmehr an der Beschaffenheit der Boxengasse. Ich fahre hier schon seit Jahren.»

«Es ist ja nicht so, dass ich reingefahren bin und den Knopf nicht gedrückt habe oder so etwas. Der Pit-Limiter schaltet sofort ein, und es geht nur um die Linie, die man überquert – und das ist dieselbe Linie, die wir alle seit Jahren fahren.»

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«Ich war schockiert, als ich hörte, dass ich zu schnell gefahren sein soll, denn ich lag nicht über dem Tempolimit. Das ist etwas, das wir uns wirklich genauer ansehen müssen, denn ich habe gehört, dass das heute vielen passiert ist, und sie sind wahrscheinlich ebenfalls nicht zu schnell gefahren. Ich bin jedenfalls dankbar, dass es mich nicht allzu sehr behindert hat.“

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12

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Lewis Hamilton

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Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

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Isack Hadjar

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Oracle Red Bull Racing

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+23,394

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McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

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78

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12

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Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

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+26,553

1:15,754

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Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

78

+29,010

1:15,908

8

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Pierre Gasly

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Pierre Gasly

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10

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+33,413

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31

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