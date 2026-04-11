884 Kilometer: So lief Lewis Hamiltons XL-Test in Fiorano

Eigentlich ist Lewis Hamilton ein kompletter Test-Muffel. Doch im aktuellen Ferrari gilt das offenbar nicht mehr! Der Brite spulte auf der Privatstrecke der Scuderia in Fiorano ein stolzes Testprogramm ab.

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Pirelli-Reifen am Ferrrari Foto: Pirelli Pirelli-Reifen am Ferrrari © Pirelli

Insgesamt zwei Tage lang war Hamilton auf der Rennstrecke. XL-Testorgramm also in der aktuellen Formel-1-Rennpause. Er testete gleich mehrere Reifenmischungen von Hersteller Pirelli: Erst die «Extreme Wet Prototypes», also reifen für extrem nasse Bedingungen. Darunter waren auch neue Designs, die beim Reifentest vorige Woche in Suzuka bereits auf der Piste waren. Ziel ist es, den Regenreifen von Pirelli für mehr Regenbedingungen anzupassen. In der Vergangenheit war in der Regel einfach gar nicht gefahren worden, wenn es regnete, weil die Regenreifen zu viel Gischt aufwirbelten und das Fahren auf regennasser Fahrbahn als zu unsicher beurteilt wurde, weil nicht genug Wasser verdrängt wurde.

Hamilton testete verschiedene Mischungen Foto: Pirelli Hamilton testete verschiedene Mischungen © Pirelli

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In der zweiten Tageshälfte war Hamilton dann mit Intermediates unterwegs, also den Reifen für abtrocknende oder nicht ganz so nasse Strecken. Die Wettervorhersage (22 Grad) für Fiorano war übrigens für den Test nicht relevant: Die Rennstrecke gehört zu den wenigen Kursen in Europa, die künstlich bewässert werden können.

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Hamiltons Crew bei der Arbeit Foto: Pirelli Hamiltons Crew bei der Arbeit © Pirelli

Insgesamt fuhr Hamilton an diesem zweiten Tag 155 Runden und 461 Kilometer. Seine schnellste Rundenzeit war eine 1:00,740 min. Aber auch hier wie schon am Vortag: nicht aussagekräftig .

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Insgesamt fuhr Hamilton an beiden Testtaggen fast 300 Runden: 297-mal fuhr er über Ferraris Privatpiste, legte dabei 884 Kilometer zurück. Der Brite dürfte damit um einige weitere Erfahrungen in seinem neuen Arbeitsgerät reicher sein. Neue Teile dürfen die Teams in solchen Reifentests nicht ausprobieren, können die Tests aber dafür nutzen, mehr Routine auf der Strecke und in den Abläufen zu bekommen.

Die Strecke wurde bewässert, um Regenreifen zu testen Foto: Pirelli Die Strecke wurde bewässert, um Regenreifen zu testen © Pirelli

Für Lewis Hamilton ist die Testarbeit damit vorbei. Der Brite wird erst am 1. Mai zum Training für den Miami-GP wieder im Formel-1-Auto sitzen.

Hamilton unterwegs auf Ferraris Privatstrecke Foto: Pirelli Hamilton unterwegs auf Ferraris Privatstrecke © Pirelli

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