Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

F1-Star Lewis Hamilton: «Müssen ehrlich damit umgehen und daraus lernen»

Nach dem Zoff im Formel-1-GP von Mexiko meldet sich Lewis Hamilton zu Wort: «Kämpfen ist notwendig, aber wenn dieser Kampf das Team etwas kostet, müssen wir ehrlich damit umgehen und daraus lernen.»

Formel 1

Lewis Hamilton wurde in Mexiko Zweiter, hatte sich mehr erhofft
Lewis Hamilton wurde in Mexiko Zweiter, hatte sich mehr erhofft
Foto: XPB
Lewis Hamilton wurde in Mexiko Zweiter, hatte sich mehr erhofft
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nach dem Mexiko-GP war Lewis Hamilton emotional – voller Freude über den WM-Sieg von Kimi Antonelli einerseits, und andererseits frustriert vom eigenen Rennen. Hamilton wurde auf dem Autodromo Hermanos Rondriguez Zweiter, sein Teamkollege Charles Leclerc Vierter. Ferrari hätte die Chance auf den Doppelsieg gehabt, da ist man sich bei der Scuderia so ziemlich einig. Zu mehr Einigkeit reichte es am Rennsonntag aber nicht. Hamilton war stinksauer über ein Manöver nach dem Start.

Werbung

Werbung

Mit ein paar Stunden Ruhe und zwei darüber geschlafenen Nächten meldet sich Lewis Hamilton nur vor dem Brasilien-GP am Wochenende via Social Media mit einer langen Botschaft zu Wort. Hamilton beginnt damit, Kimi Antonelli zu seinem ersten WM-Titel zu gratulieren. Die beiden feierten bereits gemeinsam auf dem Podium, Hamilton wirkte mächtig stolz auf den Erfolg seines Nachfolgers bei Mercedes.

Antonellis Titel: Eines von Hamiltons Jahres-Highlights

Hamilton schreibt an Antonelli: «Deinen Weg aus nächster Nähe mitverfolgen zu dürfen und mit dir zu feiern, war ein Höhepunkt meines Jahres. Das hast du dir so sehr verdient – ein Rekord, der noch lange Bestand haben wird. Es war toll zu sehen, wie dein Team bei Mercedes mit dir gefeiert hat. Genieße diesen Moment, halte deine Familie nah bei dir und bewahre dir deine Leidenschaft und deine Energie.»

Im Artikel erwähnt

Soweit die positiven Dinge. Dann widmet sich Hamilton dem eigenen Rennwochenende, das alles andere als reibungslos lief. Nach dem Start duellierten sich die Ferrari hart, Hamilton wich dabei aus und verlor Positionen. In Mexiko-Stadt ist Überholen kaum möglich, der Brite war hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc und Max Verstappen von Red Bull Racing gefangen, der durchgeschlüpft war. Hamilton beschwerte sich lautstark am Funk, wirkte äußerst angefressen.

Werbung

Werbung

Hamilton schrieb dazu: «Unser eigenes Wochenende war voller Herausforderungen. Wir hatten mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, aber unsere Mechaniker und Ingenieure haben unglaubliche Arbeit geleistet. Wir sind in diesem Jahr gemeinsam so sehr gewachsen, und dieser Fortschritt hat von allen – sowohl an der Rennstrecke als auch im Werk – enorme Anstrengungen erfordert. Deshalb schmerzt es so sehr, einen Sieg verpasst zu haben, der in greifbarer Nähe lag. Wir müssen jede Chance nutzen, die sich uns bietet; daher ist es unglaublich frustrierend, und ich kann nicht so tun, als wäre es anders.»

TV-Programm

Hamilton zur Szene mit Leclerc

Der siebenmalige Weltmeister: «Ich weiß, was erforderlich ist, um uns diese Chance zu verschaffen. Der Anspruch, den das Team an sich selbst stellt, der Anspruch, den ich an mich selbst stelle, der Anspruch, den die Fans erwarten. Jeder verdient es, uns in Bestform zu sehen und gewinnen zu sehen. Wir sind alle hier, um Rennen zu fahren, und wollen gewinnen. Kämpfen ist notwendig, aber wenn dieser Kampf das Team etwas kostet, müssen wir ehrlich damit umgehen und daraus lernen. Wir können uns gegenseitig bis an die Grenzen treiben und trotzdem der Verantwortung gegenüber all jenen gerecht werden, die uns auf diese Rennstrecke gebracht haben.»

Hamilton schloss mit: «Ich werde weiterhin alles geben, was ich habe. Mein Glaube an dieses Team hat sich nicht geändert, ebenso wenig wie meine Verantwortung, dazu beizutragen, dass wir es richtig hinbekommen. Bleibt uns treu. Ich stehe mit diesem Team erst am Anfang, und wir haben noch so viel vor uns.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

71

2:20:28,772

1:19,328

25

02

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

71

+0,799

1:19,268

18

03

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+4,006

1:19,427

15

04

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

71

+10,707

1:19,851

12

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

71

+11,778

1:19,800

10

06

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+12,263

1:20,147

8

07

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

71

+20,899

1:20,713

6

08

5

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

71

+22,041

1:20,872

4

09

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

+22,503

1:20,244

2

10

50

Ryō Hirakawa

TGR Haas F1 Team

Ryō Hirakawa

TGR Haas F1 Team

71

+25,373

1:20,984

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

  • Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  4. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

  5. Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM