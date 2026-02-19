Lewis Hamilton (Ferrari): Geheimes Bob-Talent für Olympia?

Schlummern im siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton noch andere Talente? Während die Formel 1 die neue Generation Autos in Bahrain testet, steigen knapp 4.000 Kilometer entfernt in Mailand und Cortina die Olympischen Winterspiele. Und auch dort ist – zumindest am Rande – die Formel 1 Thema.

Der jamaikanische Bobfahrer Tyquendo Tracey sagte bei unseren Kollegen von Reuters über Hamilton: «Ich glaube, er würde sich gut im Bob schlagen. Wenn man Athleten wie Hamilton sieht, wie sie mit so hohen Geschwindigkeiten pro Stunde in die Kurven gehen. Er wird ein Auge dafür haben, sodass er das auf einem Schlitten gut machen würde. Ich glaube, er würde sich im Eiskanal gut schlagen.»

Lewis Hamilton: Begeisterung für Bobsport

Damit läuft Tracey bei Hamilton offene Türen ein. Der Ferrari-Pilot sagte kürzlich: «Wenn ich einen olympischen Wintersport machen würde, dann Bob! Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Es gibt kein Team aus Grenada, also würde ich mir vielleicht meinen besten Freund Jan schnappen und noch ein paar andere Leute aus Grenada und dann könnten wir ein Bobteam gründen.»

Hamiltons Großeltern väterlicherseits stammen aus dem Karibikstaat Grenada. Nicht gerade das klassische Eiskanal-Revier. Aber Bobsport ist bekannt dafür, dass dort nicht nur typische Wintersportnationen an den Start gehen. Jamaika ist der karibische Pionier des Bobsports, hat regelmäßig gleich mehrere Mannschaften am Start. Trinidad und Tobago schickt dieses Jahr einen Zweierbob ins Rennen. Und das brasilianische Gold im Riesenslalom bewies sowieso: bei Winter-Olympia ist vieles möglich. Warum nicht also auch ein Hamilton im Bob?

