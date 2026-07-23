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Lewis Hamilton (Ferrari): «Je mehr man eine Strecke liebt...»

Lewis Hamilton ist unangefochtener Rekord-Mann auf dem Hungaroring. Ist sein Erfolgsgeheimnis beim Ungarn-GP etwa seine Liebe zur Rennstrecke? Welcher F1-Rekord am Wochenende fallen könnte.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lewis Hamilton in Ferrari-Rot mit gelbem Helm
Lewis Hamilton in Ferrari-Rot mit gelbem Helm
Foto: XPB
Lewis Hamilton in Ferrari-Rot mit gelbem Helm
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Ein Rennen fährt die Formel 1 noch, bevor es in die großen Ferien geht! Vor der dreiwöchigen Sommerpause möchte Ferrari-Pilot Lewis Hamilton natürlich gern an seinen Sieg in Barcelona (seinen ersten und bislang einzigen für Ferrari) anknüpfen. Die Rennstrecke in Ungarn bietet ihm dafür die besten Voraussetzungen: Auf dem Hungaroring ist Lewis Hamilton der absolute Großmeister.

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Hamilton ist der Mann für die Ungarn-Rekorde

Auf dem Hungaroring ist Hamilton unbestrittener «King of the Ring». Er siegte hier achtmal (!). Das ist kurz vor Gesamtrekord der Formel 1, was Siege bei demselben Grand Prix angeht (Hamilton hält den Rekord selbst mit neun Britischen GPs, Schumi kommt in Frankreich ebenfalls auch 8 GP-Siege). Auf dem Hungaroring ist er damit einsame Spitze und könnte den Rekord selbst überbieten. Michael Schumacher kam «nur» auf vier Siege in Ungarn, Ayrton Senna auf drei. Unter den aktuell noch fahrenden Piloten liegt Max Verstappen (Red Bull Racing) mit zwei Siegen in Ungarn am dichtesten an Hamilton dran. Seine große Chance also, den neunten Sieg klarzumachen, seinen eigenen Rekord zu egalisieren und sich den Traum vom zweiten Sieg in Rot zu erfüllen?

Viele wunderbare Momente erlebte Hamilton in den vergangenen Jahren auf der Rennstrecke nahe der ungarischen Hauptstadt. Seine ersten Erinnerungen an die Strecke bekam Hamilton am Medientag in Budapest aber gar nicht mehr zusammen. Hamilton grübelte lange, sagte: «Ich erinnere mich gar nicht genau.» Es muss wohl eines seiner ersten Rennen in der GP2 gewesen sein.

Im Artikel erwähnt

Hamilton: «Ich liebe diese Strecke»

Warum ist Hamilton auf dem Hungaroring so stark? Der Brite: «Ich weiß nicht genau, warum es in der Vergangenheit so gut lief. Ich liebe die Strecke. Und je mehr man eine Strecke liebt, desto besser ist man auf ihr.» Es komme auf spätes Bremsen an und die Strecke habe etwas von einer Kart-Bahn, sagte Hamilton.

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Der Brite stellte vor dem Rennwochenende klar: «Wir kommen mit einem großartigen Paket hierher.» Das Auto sei ähnlich wie in Monaco, verriet er. Der jetzige Ferrari-Pilot über sein früheres Team: «Mercedes ist immer noch das Team, das es zu schlagen gilt.»

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