Lewis Hamilton im Ferrari schwach: Fragwürdiger Vergleich mit Schumacher

Lewis Hamilton hat in seiner ersten Formel-1-Saison mit Ferrari keinen GP-Podestplatz erobern können. Ferrari-Ingenieur Jock Clear vergleicht den Engländer mit dem legendären Michael Schumacher.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

24 Grands Prix, kein GP-Podestplatz, nur WM-Rang 6 – die erste Formel-1-Saison von Lewis Hamilton bei Ferrari ist eine glatte Enttäuschung, das lässt sich schwerlich schönreden.

Jock Clear arbeitet seit 2014 bei Ferrari. Der 62-jährige Brite, Weggefährte von Jacques Villeneuve bei dessen WM-Titel 1997 mit Williams, hat für das Portal CasinoHawks die Leistung von Hamilton eingeordnet.

Clear findet: «Erfolg passiert in der Formel 1 nicht über Nacht. Wenn Lewis zu Ferrari gekommen wäre und einfach mal so, mühelos, seinen achten WM-Titel gewonnen hätte, so hätte das in meinen Augen den Sport entwertet.»

Jock ist der Ansicht: Die Leute urteilen vorschnell. «Nimm nur Carlos Sainz als Beispiel. Er wechselte von Ferrari zu Williams, nach fünf Rennen sagten die Leute: ‚Was ist hier los? Wir dachten, Carlos würde Alex Albon nach Strich und Faden niedermachen.’ Aber guckt euch an, wie sich Carlos gesteigert hat und wie gut er zum Schluss der Saison gefahren ist. Alles braucht eben seine Zeit.»

«Ich schätze, ein Teil des Frusts von Lewis Hamilton besteht darin, dass er genau weiss, dass er Zeit benötigt. Aber er wird nicht einfach aufgeben, nur weil er eine schwierige Saison 2025 hatte. Ihm war klar, was auf ihn zukommen würde. Ich bin überzeugt – er wird 2026 stärker zurückkommen, sich noch mehr ins Zeug legen und dieses Projekt erfolgreich abschliessen. Dafür wird er alles tun.»

Jock Clear weist darauf hin: «Ich erinnere die Leute daran – Michael Schumacher brauchte bei Ferrari fünf Jahre, bevor er endlich etwas gewonnen hat.»

Das ist freilich Ansichtssache: Gewiss, Schumi kam 1996 zu Ferrari und erst 2000 gewann er mit Ferrari seinen ersten WM-Titel. Aber Schumacher gewann schon im ersten Jahr drei Grands Prix, kämpfte 1997 mit Jacques Villeneuve um den Titel und wurde 1998 gegen Mika Häkkinen WM-Zweiter.

Themen

