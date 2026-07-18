Lewis Hamilton in Belgien: Ferrari-Speed futsch – und er ist selber schuld

Enttäuschende Darbietung von Ferrari im Abschlusstraining zum Traditions-GP von Belgien: Der Monegasse Charles Leclerc auf Startplatz 5, als die Zielflagge fällt, der Engländer Lewis Hamilton auf P6. Kein Ferrari unter den vier Schnellsten, das gab es letztmals in Montreal im vergangenen Mai. In Kanada war Lewis Fünfter und Charles Achter.

Werbung

Werbung

Da ist es ein schwacher Trost, dass es von McLaren noch ein Geschenk gibt: Leclerc und Hamilton rücken um je einen Rang vor, wegen der Strafversetzung für Lando Norris (Einbau der vierten Batterie, erlaubt sind pro Saison drei).

Verflogen die Hoffnung auf die erste GP-Pole von Lewis Hamilton seit Ungarn 2023 und auf seine siebte Spa-Pole.

Das kann keiner schönreden: Ferrari hatte sich mehr ausgerechnet, immerhin tauchte Leclerc am Ende des zweiten Quali-Teils auf P2 auf und Hamilton auf P4. Wieso hat sich der Speed von Ferrari anschliessend verflüchtigt?

Werbung

Werbung

Oder hatte das vielleicht etwas mit dem Unfall von Hamilton im dritten freien Training zu tun?

Der fünffache Belgien-GP-Sieger Hamilton: «Unsere Jungs haben einen Super-Job gemacht, das Auto zu reparieren. Ich bin sehr dankbar für ihre Arbeit.»

«Ich habe das Beste aus der Quali gemacht, meine Runden waren ganz anständig. Aber etwas an der Hinterradaufhängung war nicht mehr wie vorher, die Balance des Autos war nicht mehr wie im dritten Training, als sich mein Ferrari so wunderbar angefühlt hatte.»

«Ich schätze, ich hätte mit dem Ferrari vom dritten Training unter die besten Drei fahren können. Aber ich gebe die Hoffnung auf einen Podestplatz nicht auf.»

Werbung