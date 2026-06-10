Kampfansage von Lewis Hamilton: Jagen ist einfacher als verteidigen

Lewis Hamilton ist derzeit im F1-Aufwind! Der Brite holte erst in Montreal und jetzt in Monaco seinen zweiten Platz 2 in Serie. Zweimal GP-Silber, jeweils nur Kimi Antonelli im Silberpfeil vor ihm – ist Hamiltons erster Grand-Prix-Sieg in Rot etwa greifbarer Nähe?

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Der Brite sagte in Monaco nach dem Rennen in seiner Wahlheimat: «Näher könnte er nicht sein, aber es sind immer noch 66 Punkte in der WM-Wertung.» Hamilton ist mit seinem zweiten Platz in Monaco nun erster Antonelli-Verfolger, zog an dessen zuletzt glücklosem Teamkollegen George Russell vorbei (Hamilton liegt zwei Punkte vor Russell).

Hamilton: Ohne Vasseur wäre das nicht möglich

Hamilton: «Ich kann kaum glauben, dass ich Zweiter in der Weltmeisterschaft bin, und ich bin wirklich glücklich und dankbar dafür. Ohne dieses Team, ohne die Zuverlässigkeit, die wir haben, und auch ohne Fred hätte ich das nicht geschafft.» Gemeint ist Scuderia-Teamchef Fred Vasseur, der Hamilton 2025 zu Ferrari holte. Nach einer harten Saison 2025 scheint nun 2026 endlich Erntezeit für Hamilton und die Roten.

Seinen Teamchef Vasseur, der am Monaco-Wochenende mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und den Samstag in einer Klinik statt an der Piste verbrachte, hob Hamilton besonders hervor: «Fred hat mich fantastisch unterstützt. Ich glaube, das letzte Jahr war für uns beide wirklich hart, und ich habe ihn um bestimmte Änderungen gebeten, und er hat das voll durchgezogen und umgesetzt, und jetzt sehe ich die Ergebnisse davon und kann endlich etwas für sie leisten.»

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Jagen ist leichter als verteidigen

Hamilton: «Ich denke, die Saison ist noch sehr jung, also müssen wir einfach weiterjagen. Ich würde sagen, im Leben ist es eigentlich einfacher zu jagen als zu verteidigen. Und obwohl diese Jungs sehr schnell sind und ein fantastisches Team sind, werden wir weiter Druck machen, weiter jagen, und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir irgendwann unser Ziel erreichen werden.»